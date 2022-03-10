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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نمر بصدمة.. الكرملين: الحرب الاقتصادية ضد روسيا غير مسبوقة

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

أكد الكرملين، اليوم الخميس، أن الحرب الاقتصادية ضد روسيا غير مسبوقة.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال" الروسية، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الحرب الاقتصادية ضد روسيا لم يسبق لها مثيل، مشددا على أنه يتم اتخاذ إجراءات لمواجهة "الصدمة الاقتصادية" التي تتعرض لها.

وأشار بيسكوف إلى أن  أوكرانيا طلبت مرارا ومازالت تعرض على موسكو ترتيب محادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،  ونظيره، فولوديمير زيلينسكي.

وحول اتهامات أوكرانيا لروسيا بقصف مستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول، قال المتحدث باسم الكرملين: "سنطلب من الجيش معلومات في ما يخص قصف مستشفى ماريوبول للأطفال".

وشدد بيسكوف على "أن أي شخص يهاجم الجيش الروسي سيصبح هدفًا"، مشيرا إلى أن هجمات القوات شبه العسكرية الأوكرانية تجبر الجنود الروس على الرد بإطلاق النار.

وأشار بيسكوف أيضا إلى أن الرئيس الروسي حث الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم، قائلا إن "ذلك سيمنع وقوع اشتباكات محتملة".

وكانت السلطات الأوكرانية قد نظمت، في وقت سابق، عملية التوزيع الجماعي للأسلحة على المدنيين، وحثتهم على القتال وسط العمليات الخاصة الروسية في البلاد.
 

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