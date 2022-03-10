شهامة نجار.. حاول إنقاذ رضيع من حريق شقة فسقط جثة في الجيزة

لقى نجار مصرعه في الجيزة، إثر محاولته إنقاذ رضيع من حريق شقة في منطقة كرداسة.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا أفاد بوقوع حريق في شقة سكنية بمنطقة كرداسة، ومصرع رضيع وشخص آخر في الحريق.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، اشتعال النيران في شقة سكنية بمنطقة كرداسة وكان بداخلها طفل رضيع عمره عامان.

كما تبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، قيام نجار بإنزال حبل من أعلى العقار إلى الشقة لمحاولة إخراج الطفل، إلا أنه سقط جثة هامدة.

كما كشفت التحريات وفاة الطفل إثر تعرضه لاختناق من الأدخنة المتصاعدة الناتجة عن حريق الشقة.

تحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.