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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شمس الدين: جامعاتنا تشهد تقدما ملحوظا فى منظومة إنشاء الهوية البصرية

معرض إيديوجيت
معرض إيديوجيت

شهد اليوم الأخير لفعاليات معرض "إيديوجيت EDU GATE" 2022 الدولي للجامعات والمنح والتدريب في دورته العاشرة، والمُقام تحت شعار "التعليم العالي.. ووظائف المستقبل" خلال الفترة من (8-10) مارس الجاري، إقبالا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على البرامج الدراسية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

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وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد افتتح فعاليات معرض إيديوجيت 2022 بحضور د. عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، ود. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، والعربية، والدولية.

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وخلال جولته بالمعرض، وجه وزير التعليم العالى التحية للقائمين على تنظيم المعرض، مشيدًا بالمشاركة الكبيرة والفاعلة من جانب الجامعات والأكاديميات المصرية، والعربية، والعالمية في فعاليات المعرض.


وأضاف " عبدالغفار "  أن المعرض يعد مناسبة طيبة للترويج والتسويق للإمكانيات والقدرات التي تتوفر لدى مؤسساتنا الأكاديمية، وما تشتمل عليه من نظم وبرامج مميزة، تعطيها أولوية تنافسية في محيطها الإقليمي، وتُساهم في تحقيق أهداف تلك المؤسسات في جذب مزيد من الطلاب للالتحاق بها.
من جانبه، أكد الدكتور علي شمس الدين رئيس ملتقى إيديوجيت للتعليم ورئيس جامعة بنها الأسبق أن المعرض فى نسخته هذا العام يشهد مشاركة كبيرة من الجامعات المصرية الحكومية وهو ما يعطى رسالة ان الملتقى يعد فرصة كبيرة للتواصل المباشر بين الطلاب وأولياء أمورهم والعديد من مؤسسات التعليم العالي، حول طرح الرؤى وتخصصات ووظائف المستقبل.


وأشار " شمس الدين " الى أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل في مصر لتطوير وتحسين التعليم العالي، والارتقاء بالعملية التعليمية، ومواكبة ما يحدث فى العالم، والتوسع في إتاحة فرص تعليمية متنوعة بالتعليم العالي لخريجي المرحلة الثانوية؛ بما يساعد هؤلاء على تحديد مستقبلهم بالشكل المناسب.
وأشاد رئيس ملتقى إيديوجيت للتعليم بحضور ومشاركة وزير التعليم العالى وقيادات التعليم ورؤساء الجامعات شخصيا خلال الفعاليات المعرض مما يؤكد قيمة وقوة الملتقى كأحد أهم الملتقيات الكبرى للتعليم العالى ، كما أشاد بتواجد الجامعات المصرية والتى تشهد تقدما ملحوظا فى منظومة إنشاء الهوية البصرية للجامعة ونظم وبرامج تسويقية حديثة مواكبة لما يحدث فى العالم.


واضاف " شمس الدين " ان نجاح "إيديوجيت" خلال الأعوام الماضية فى جمع عدد كبير من الجامعات المصرية والعالمية تحت مظلة واحدة، بما يساعد على إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والرؤى بين المشاركين، والتعرف على التطورات التي تشهدها منظومة التعليم العالى عالميًّا، وكذلك تلبية احتياجات طلاب المرحلة الثانوية والجامعية، وربطها بما تقدمه الجامعات من فرص للتعلم، والتدريب، والحصول على المنح الدراسية.

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إيديوجيت رئيس جامعة بنها الأسبق جامعة بنها وزير التعليم العالي رئيس جامعة بنها

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