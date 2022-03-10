أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر من ذروة التقلبات الجوية.. وخام برنت يرتفع لـ 115 دولاراً للبرميل

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم عدد كبير من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن شهر مارس معروف بشهر التقلبات الجوية، مشيرا إلى أنه بداية من اليوم، الخميس، ستشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع عبر الفضائية المصرية، أننا سنشهد أجواءً شتوية خلال فترة النهار بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا ورياح شمالية غربية.

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم الخميس يشهد انخفاضا بدرجات الحرارة .

ولفتت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، إلى أن البلاد تشهد اليوم، أجواء شتوية مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث أن تتأثر بامتداد منخفض جوي فى طبقات الجو العليا ورياح شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا تعمل على انخفاض طفيف اليوم بالطقس.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن زيارة الرئيس الطاجيكى تأتى بالتزامن مع مرور 30 عاما على الاعتراف ب جمهورية طاجيكستان وقرب حلول الذكرى الثلاثين على تدشين العلاقات بين البلدين .

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الطاجيكى ، أن العلاقات المصرية مع نظيرتها الطاجيكستانية تهتم بالاتفاق التنسيق في المجال الأمني ، مجال مكافحة الجريمة والذى بات خطر يداهم كافة دول العالم ،وتطوير ملفات الري وتعظيم الطاقة الكهرومائية ، الصحة الدوائية .

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إنهم يدعمون أي محاولة من أجل الوصول إلى تسوية للأزمة، معقباً: "نحن نود أن نجري محادثات جدية مع الجانب الأوكراني في بيلاروسيا، وليست أوراقا أو ميثاقا فقط".

وأضاف سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي، أن يجب أن تكون النتائج موجودة ضمن مشروع التسوية الشاملة لـ الأزمة الأوكرانية، وضمان الأمن في منطقة أوروبا، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة جميع الدول.

رضت فضائية "اكسترا نيوز" خبراً عاجلاً، أفاد أن روسيا تحظر تصدير بعض البضائع والمعدات لمواجهة العقوبات الغربية.



ومن جانبه، قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إنهم يدعمون أي محاولة من أجل الوصول إلى تسوية للأزمة، معقباً: "نحن نود أن نجري محادثات جدية مع الجانب الأوكراني في بيلاروسيا، وليست أوراقا أو ميثاقا فقط".

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، خبراً عاجلاً أفاد بأن مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس) وافق على إجراءات حظر النفط الروسي.

ووافق الكونجرس أيضاً على التمويل الطارئ بـ 13.6 مليار دولار لدعم أوكرانيا.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبراً عاجلاً أفاد بأن عقود خام برنت ترتفع بنحو 4 دولارات، لتصل إلى أكثر من 115 دولاراً للبرميل.

في سياق آخر، تظاهرات في مختلف أنحاء العالم احتجاجاً على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخرج محتجون، إلى الميادين العامة وخارج مقرات السفارات الروسية في عدة مدن حول العالم ملوحين بالعلم الوطني، من بينها في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وبوسطن في الولايات المتحدة والعاصمة الإيطالية روما للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا والمطالبة بإنهاء الحرب.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 10 مارس

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الخميس 10-3-2022 والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.32 جنيه للبيع و17.03 جنيه للشراء.

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الخميس 10- 3- 2022.

أسعار الذهب في مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 753 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 878 جنيها.