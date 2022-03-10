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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أحمد معطي: مصر ستعتمد على الطاقة النظيفة بنسبة 40% بحلول 2030

صدى البلد

قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن منح  الوزراء استثمارات الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية وبدائل البلاستيك صفة المشروعات الاستراتيجية قرار في غاية الأهمية، لافتا إلى أن الهيدروجين الأخضر يتم إنتاجه من طاقة الرياح والشمس .

وأضاف أحمد معطر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن  مصر من أوائل الدول التي أولت أهمية خاصة لـ الاعتماد على الطاقة النظيفة بشكل أكبر بدلا من استخدام النفط، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يصل اعتماد مصر على الطاقة النظيفة إلى نسبة 40% بحلو 2030 وفقا لخطة مصر 2030.

ولفت إلى أن وزيرا الكهرباء والبترول المصريين وقعا الأيام الماضية اتفاقية مع نائب رئيس البنك الأوروبي للإعمار اتفاقية لمساعدة مصر في استخدام الطاقة النظيقة، مشيرا إلى أن مصر أمامها فرصة بعد ذلك لتصدير هذا النوع من الطاقة .

كما أشار إلى أن الأزمة الروسية الاوكورانية ستسرع من اتجاه الدول نحو استخدام الطاقة النظيفة بدلا من النفط فنجد أن العديد من الدول لم تستطيع معاقبة روسيا بوقف استيراد الغاز والنفط بسبب حاجاتها واعتمادها عليه.

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد بعض مجالات المشروعات الاستراتيجية وتحديد شروطها وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، ومن بينها مجالات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة كمحطات الشحن، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

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