محافظ أسيوط: بـ 149 قرية ضمن المرحلة الأولى "حياة كريمة"

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن أسيوط من المحافظات التي يتم فيها تنفيذ أكبر عدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك لأنها من أكثر المحافظات احتياجات، حيث تم في المرحلة الأولى تنفيذ المبادرة في 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية.



وأضاف عصام سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن مبادرة حياة كريمة هي مشروع القرن، وهو أكبر المشروعات التي تتم في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونسير على قدم وساق من أجل تنفيذ المشروعات ضمن المبادرة في أسيوط.

خدمة المواطنين

وتابع قائلا:" يتم ذلك لخدمة الأهالي في القرى وذلك بعدة قطاعات مختلفة بين الصحة والزراعة والاقتصاد والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وغيرها.



وأضاف: أنه يتم الاجتماع أسبوعيا لكل أجهزة المحافظة والمسؤولين عن تنفيذ مشروعات حياة كريمة لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على آخر المستجدات، خدمة لأهالي المحافظة في كل المراكز والقرى والتوابع.