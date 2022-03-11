على مدار 3 أيام..قطع الكهرباء عن 3 قرى بـ بني سويف

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف أنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركز بني سويف" من يوم السبت حتى الاثنين" خلال الأسبوع المقبل، اعتبارًا من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 11.30صباحا لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات.

و تقرر قطع الخدمة عن قرية بني هارون يوم السبت" 12 مارس" ، ويوم الأحد" 13 مارس" عن قرية منشأة عاصم ،ويوم الاثنين" 14 مارس" عن قرية باروط.

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية،التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.