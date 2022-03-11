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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال: استنوا حاجة حلوة ف عيد الأم

صدى البلد

شارك المطرب عمر كمال، نجم المهرجانات الشعبية، مقطع فيديو جديد رفقة الطفل محمد أسامة مطرب أغنية “الغزالة رايقة” وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب عمر كمال: “أستنوا حاجة حلوة ف عيد الام ❤️”.
 

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أول رد من عمر كمال بعد قرار نقابة الموسيقيين رفع الإيقاف عنه..فيديو

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عمر كمال يحضر لأغنية عيد الأم برفقة شيماء مغربي والطفل محمد أسامة

علق المطرب عمر كمال، على قرار نقابة الموسيقيين رفع الإيقاف عنه، قائلا  “رجعت بلدي ومرتاح"، مؤكدا "أول ما رجعت من امريكا ذهبت للنقابة عشان يحققوا معايا”.

وأضاف عمر كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، كان قصدى لما رديت على عبارة الشخص اللي قالي "هاني شاكر هيمرجحك" أنه هيعاقبه هو".

وتابع" اعتذرت للفنان هاني شاكر وبعت له رسائل على الواتساب".

وخضع المطرب عمر كمال، للتحقيق داخل نقابة المهن الموسيقية، بعد منعه من الغناء بسبب إهانته للنقيب هاني شاكر. 

وقررت نقابة المهن الموسيقية رفع عقوبة الإيقاف عن المطرب عمر كمال بعد انتهاء التحقيق معه. 

art entertainment ART عمر كمال المطرب عمر كمال نقابة الموسيقيين نقابة المهن الموسيقية هاني شاكر

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