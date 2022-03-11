طفلة أوكرانية تثير ضجة على وسائل التواصل بعد غنائها تحت الأنقاض .. شاهد

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطفلة أوكرانية كانت تغني تحت الأنقاض و نالت الطفلة إعجاب رواد التواصل الإجتماعي بسبب غناء الطفلة لأغنية من فيلم الكرتون الشهير "فروزن" .



و بحسب ما نشرته صحيفة " ديلي ميل"، فإن طفلة أوكرانية تدعى إميليا أثارت ضجة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، و حصد مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه آلاف المشاهدات عبر اليوتيوب .



قامت سيدة زارت ملجأ تحت الأرض في العاصمة الاوكرانية للإطمئنان على المواطنين بتصوير مقطع فيديو لطفلة تدعى إميليا، زو هي تغني اغنية من فيلم "فروزن" الشهير و في الخلفية أهلها و مواطنين آخرين كانوا برفقتها .



و ظهر في مقطع الفيديو العلم الأاوكراني، وسط تصفيق حاد من الموجودين في المكان، و تفاعلهم مع براءة الطفلة التي حركت مشاعر كل الحاضرين، و فجأة لم يظهر في المكان سوى صوت الطفلة .



جدير بالذكر أن مقطع الفيديو نال إعجاب آلاف الرواد، و تفاعل مع الكثير منهم من خلال التعليقات، و شاهده ملايين المواطنين، حتى وصل إلى الممثلة التي قامت بغناء تلك الأغنية و علقت عليه قائلة " نحن نراكم" .