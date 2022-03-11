خالد سعد: الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات تعتمد على زيادة نسبة المكون المحلي

قال خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، إن العالم كله يذهب إلى البنية الأساسية لصناعة السيارات التي تعمل بالكهرباء، وبالتالي يجب توطين تلك الصناعة.

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc"، الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات، تعتمد على زيادة نسبة المكون المحلي من خلال مصنع لصناعة تلك السيارات".

وأكمل:"من المفترض أن ترتفع تلك النسبة، حتى يمكن الاستفادة منها في توطين الصناعة المحلية، بالإضافة لزيادة نسبة المكون المحلي للصناعات المغذية، فضلا عن السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة.

