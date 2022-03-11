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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتف Redmi K50 العملاقة

شاومى تعلن الموعد
شاومى تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتف Redmi K50 العملاقة

أعلن Lu Weibing، نائب رئيس شركة شاومى الصينية، والمدير التنفيذى للعلامة التجارية ريدمي، إطلاق هواتف Redmi K50 المتميزة في 17 مارس المقبل، وذلك بعد إطلاق هاتف Redmi K50 Gaming في فبرايرالماضي. 



وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف شاومى Redmi K50 التى سيتم إطلاقها خلال أيام ستكون عبارة عن هواتف Redmi K50 و Redmi K50 Pro و Redmi K50 Pro+ والتى ستقدم مواصفات جبارة مع أسعار مناسبة.    

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ومن المقرر أن تبدأ أسعار هواتف Redmi K50 من 315 دولارا أى ما يعادل حوالي 5 آلاف جنيه مصرى.

 

وستأتي هواتف شاومى للألعاب Redmi K50 بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث  أو 144هرتز في الثانية، مع دقة تبلغ x 2400  1080 ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وتقنيات FPC و Goodix في الشاشة، مع وبجودة عرض 2K .

 

وستقدم هواتف شاومى Redmi K50 كاميرا خلفية رباعية، مع مستشعرًا أساسيًا من سوني IMX686 بدقة 108 ميجابكسل ، وكاميرا عريضة بدقة  13 ميجابكسل، و كاميرا بدقة  8 ميجابكسل بمستشعر OmniVision OV08856 عن بعد، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل GalaxyCore GC02M1، مع كاميرا أمامية للسيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل.


وستعمل هواتف شاومى Redmi K50 بمعالج من نوع Snapdragon 888 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع أحدث نظام تشغيل من شركة جوجل أندرويد 12 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 13.

 

وستحتوى هواتف شاومى Redmi K50 على بطارية سعة 4700 مللى أمبير، مع تقنية الشحن السريع بمعدل 120 واط ، والذى سيساعد الهاتف على شحن البطارية بالكامل في  17 دقيقة فقط.
 

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