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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس تعاونيات الإسكان يفوز بعضوية المجلس الأعلى لنقابة المهندسين

المهندس حسام الدين
المهندس حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء

فاز الدكتور مهندس حسام الدين مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بعضوية المجلس الأعلي لنقابة المهندسين " شعبة عمارة "  وذلك في الانتخابات التي أجريت الجمعة الماضية .


وأدلي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ، بصوته في جولة الإعادة على منصب نقيب المهندسين بين المرشحين ، المهندس هاني ضاحي ، والمهندس طارق النبراوي .


وأكد الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أنه سيسعى خلال فترة توليه عضوية المجلس الأعلى لنقابة المهندسين إلى تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي يتضمن توفير السكن المناسب لشباب المهندسين من خلال مشروعات الإسكان والإسكان التعاوني ، وذلك بسعر التكلفة وبأقساط ميسرة على فترات زمنية تصل إلى ٣٠ عام، إنشاء منظومة برامج تدريبية مجانية واختيارية للمهندسين في جميع التخصصات أسوة بما يتم تطبيقه بالدول الأوروبية وطبقا لأحدث نظم التدريب في العالم، التوسع في المشروع العلاجي ورفع الحد الأقصى لاستفادة المهندس وأسرته من هذا المشروع، توفير الاستثمارات اللازمة لتحقيق زيادة مستمرة ومستدامة في معاشات المهندسين ، توفير المنح الدراسية للحصول على الماجستير والدكتوراه من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين نقابة المهندسين والجامعات والأكاديميات في مصر والخارج ، تعظيم مكانة المهندس المصري على المستوى المحلي والدولي.

الأسكان نقيب المهندسين تعاونيات الإسكان المهندسين البناء

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