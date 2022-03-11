خطيب مسجد المشير: الأعمال الصالحة تتفاوت من حيث المثوبة وعظم الأجر

أفضلها ما يعود على البشرية كلها..

قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء وزارة الأوقاف، إن الأعمال الصالحة تتفاوت فيما بينها من حيث المثوبة وعظم الأجر.



وأضاف عبد الباري، خطيب الأوقاف، خلال خطبة الجمعة التي جاءت بعنوان :" منزلة الشهداء عند ربهم" من مسجد المشير بالقاهرة، أن ما يعود نفعه على البشرية والإنسانية خير من ألف مرة من الأعمال الفردية الشخصية.

واستدل خطيب الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، بالآية الكريمة التي تصدق هذا الاستدلال في قوله تعالى " إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ".

وأكد أن حراسة الأوطان وحراسة الأديان، من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه عزوجل،

وتابع خطيب مسجد المشير: "وفاجأ النبي الكريم أمته بقوله -صلى الله عليه وسلم- "ألا أُنبِّئُكم بليلةٍ أفضلَ من ليلةِ القدرِ ؟ حارسُ حرسٍ في أرضِ خوفٍ ، لعله أن لا يرجعَ إلى أهلِه".

موضوع خطبة الجمعة



واجتمعت كلمة أئمة وزارة الأوقاف، ظهر اليوم الجمعة، حول موضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة الثانية من شهر شعبان الموافقة الـ 8 من شعبان 1443هـ الـ 11 مارس 2022م تحت عنوان : " منزلة الشهداء عند ربهم ".

وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

منزلة الشهداء عند ربهم



ونقلت شاشة القناة الأولى وبعض القنوات الخاصة وأثير موجات الإذاعة المصرية، شعائر صلاة الجمعة الموافق 8 من شهر شعبان 1443هجرية - 11 مارس 2022 م، من رحاب مسجد المشير طنطاوي، التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

وبدأت شعائر صلاة الجمعة بالقارئ الشيخ حجاج الهنداوي قارئاً للجمعة، يعقبها موضوع الخطبة الموحدة "منزلة الشهداء عند ربهم" والتي يؤديها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.