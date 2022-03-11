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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

50 ألف مواطن بأسوان يستفيدون من حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا

حملة طرق الأبواب
حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان حملة طرق الأبواب بعد الإنتهاء من تطعيم 50 ألفا و300 مواطن ومواطنة وذلك ضمن فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا ، والتى إنطلقت فى 6 مارس الماضى وتستمر حتى يوم 15 مارس الجارى وذلك تحت رعاية وزارة الصحة والسكان. 

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان بأن إدارة أسوان الصحية سجلت تطعيم 12834 مواطناً، فيما تم تسجيل تطعيم 4707 مواطنين بإدارة دراو الصحية، و13503 مواطنين بإدارة كوم أمبو الصحية، و3149 مواطناً بإدارة نصر النوبة الصحية، و16107 مواطنين بإدارتى إدفو شرق وغرب.

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وأشار الدكتور مصطفى أبو المجد إلى أن الحملة تستمر حتى يوم 15 مارس الجارى، وتستهدف جميع المواطنين من سن 12 عاما وأكثر، بدون تسجيل مسبق على الموقع وبدون انتظار رسالة كما في السابق ، وذلك خلال مواعيد من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا يوميا، موضحا بأنه تم إعداد وتجهيز 680 فرقة ثابتة ومتحركة تشمل جميع الوحدات الصحية والمستشفيات، بالإضافة للجمعيات الأهلية ومراكز الشباب، وأماكن التجمعات.

 

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