تحاليل وعلاج مجاني.. صحة كفر الشيخ تناقش طرق الوقاية من الإيدز

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ندوة تثقيفية عن طرق الوقاية من مرض الإيدز ودور قسم المشورة فى تقديم المشورة والتحاليل والعلاج بالمجان للمتعايشين.



جاء ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وضمن أهداف التنمية المستدامة التى تستهدف القضاء على فيروس HIV بحلول عام 2030م.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجى، والدكتور محمد نجيب، مسئول برنامج الإيدز بكفر الشيخ، والدكتور أيمن راجح، مدير قسم المشورة، بكفر الشيخ، والدكتور محمود عطية، وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية للتدريب ورعاية الشباب، وأحمد سرحان، مدير رعاية الشباب.

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