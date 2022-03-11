عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحاليل وعلاج مجاني.. صحة كفر الشيخ تناقش طرق الوقاية من الإيدز

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ندوة تثقيفية عن طرق الوقاية من مرض الإيدز ودور قسم المشورة فى تقديم المشورة والتحاليل والعلاج بالمجان للمتعايشين.  
 

برلمانية: تخصيص 500 ألف جنيه لإنشاء دار لاستضافة المعنفات في كفر الشيخ

تحذير عاجل.. الصحة: أخذ المسكنات بكثرة دون استشارة الطبيب يؤثر على الكلى

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، والدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وضمن أهداف التنمية المستدامة التى تستهدف القضاء على فيروس HIV  بحلول عام 2030م.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجى، والدكتور محمد نجيب، مسئول برنامج الإيدز بكفر الشيخ، والدكتور أيمن راجح، مدير قسم المشورة، بكفر الشيخ، والدكتور محمود عطية، وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية للتدريب ورعاية الشباب، وأحمد سرحان، مدير رعاية الشباب.

FB_IMG_1647008933893
FB_IMG_1647008933893
FB_IMG_1647008936790
FB_IMG_1647008936790
FB_IMG_1647008943746
FB_IMG_1647008943746
وزير الصحة التعليم العالي البحث العلمي وزارة الصحة التعليم محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي الشئون الصحية اللواء جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

انفصال عربات قطار "القاهرة _ طنطا" بالغربية دون وقوع إصابات

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

بعد مشهد مُخزٍ|هرب من زوجته وعشيقها بالقفز من الطابق الثالث بـ بولاق

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

وتستمر زعابيب الشتاء .. متى تنتهي موجة التقلبات الجوية ويبدأ الربيع ؟

الطقس.. رياح باردة تضرب البلاد وأمطار بعدة مناطق خلال ساعات

موضوعات متعلقة

برلمانية: تخصيص 500 ألف جنيه لإنشاء دار لاستضافة المعنفات في كفر الشيخ

تدشين معارض «أهلاً رمضان» في مدن ومراكز كفر الشيخ

ضبط 5 أسلحة نارية و 1240 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

احتفالاً بيوم المرأة العالمي.. 500 فتاة وسيدة يشاركن في ماراثون بكفر الشيخ

قطع التيار الكهربائي عن 15 منطقة بمدينة كفر الشيخ اليوم لإجراء الصيانة

غداً.. فصل التيار الكهربائي عن 11 قرية بمراكز كفر الشيخ

إزالة 55 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في كفر الشيخ

ننشر نتائج مباريات دوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

خلال ٢٤ ساعة ..الداخلية تضبط ١٢٨ قضية تموينية لأكثر من ١٢٩٤ طن مواد غذائية

شرطة برلين تكشف كواليس حادث حريق مدرسة “لومونوسوف” الروسية الألمانية

ملتقى أبحاث الحج والعمرة : التوسع في تصميم المنصات والتطبيقات الإلكترونية

ماكرون يحذر من مجاعة في أفريقيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

الفاو تحذر من ارتفاع أسعار الغذاء 20% بسبب حرب أوكرانيا

ماكرون: 500 مليون يورو إضافية لأوكرانيا.. والتخلص من التبعية للفحم والنفط الروسي 2027

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درجات الحرارة تنخفض تحت 8.. تفاصيل 3 أيام من البرودة والأمطار

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

فيديو

سر حورية البحر ذات الـ 300 عام.. فيديو جراف

بينها القمح والدقيق والفول..حظر تصدير 5 سلع أساسية لمواجهة زيادة الأسعار.. فيديو

8 طرق تدخل منظومة النقل الذكي قريبا.. فيديو جراف

قصة خطوبة 11 يوما بين مجدي صبحي ومنى الألفي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ