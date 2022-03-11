بتكلفة 3.2 مليون جنيه.. افتتاح مسجدين جديدين في كفر الشيخ

شهدت قرية الفقهاء القبلية بمركز سيدي سالم وعزبة مغنم التابعة لقرية محلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ، افتتاح مسجدين بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه بالجهود الذاتية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.



افتتح شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، مسجد التوحيد بقرية الفقهاء القبلية التابعة للوحدة المحلية لقرية الفقهاء القبلية، نيابة عن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على مساحة 325 متراً مربعاً، بتكلفة مليون و950 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد الرحمة بعزبة مغنم على مساحة 187.5 متر بتكلفة مليون و125 ألف جنيه، وذلك فى إطار افتتاح المساجد الجديدة بالمحافظة.