عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بتكلفة 3.2 مليون جنيه.. افتتاح مسجدين جديدين في كفر الشيخ

افتتاح مسجدين جديدين
افتتاح مسجدين جديدين في كفر الشيخ

شهدت قرية الفقهاء القبلية بمركز سيدي سالم وعزبة مغنم التابعة لقرية محلة القصب التابعة لمركز كفر الشيخ، افتتاح مسجدين بتكلفة 3 ملايين و200 ألف جنيه بالجهود الذاتية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.
 

افتتح شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ،  مسجد التوحيد بقرية الفقهاء القبلية التابعة للوحدة المحلية لقرية الفقهاء القبلية، نيابة عن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على مساحة 325 متراً مربعاً، بتكلفة مليون و950 ألف جنيه.

مجدي عبد العاطي يعلن تشكيل فاركو لمواجهة كفر الشيخ في كأس مصر

تحاليل وعلاج مجاني.. صحة كفر الشيخ تناقش طرق الوقاية من الإيدز

 كما تم افتتاح مسجد الرحمة بعزبة مغنم على مساحة 187.5 متر بتكلفة مليون و125 ألف جنيه، وذلك فى إطار افتتاح المساجد الجديدة بالمحافظة.

مليون جنيه وزارة الأوقاف محافظ كفر الشيخ وزير الاوقاف افتتاح المساجد الدكتور محمد مختار جمعة المساجد الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية حتى نهاية الأسبوع

الرئيس يجتمع مع قادة القوات المسلحة ويناقش الأحداث المحلية والأقليمية والدولية

إعصار قنبلة.. كارثة مناخية تهدد عشرات الملايين في أمريكا خلال أيام ..فيديو

انفصال عربات قطار "القاهرة _ طنطا" بالغربية دون وقوع إصابات

وتستمر زعابيب الشتاء .. متى تنتهي موجة التقلبات الجوية ويبدأ الربيع ؟

ترشيحاتنا

التعامل مع الظروف الصعبة.. 13 إجراء من الحكومة لحماية المواطن من غلاء الأسعار

من ركلة جزاء.. الوداد يسجل الهدف الأول في الزمالك

الإسكان: الوزارة تنفذ حزمة كبيرة من مشروعات تطوير القاهرة.. فيديو

قبل 25 مارس.. التموين تطلب استكمال هذه البيانات لمنع إيقاف البطاقات التموينية

صور الأقمار الصناعية تكشف قافلة عسكرية روسية بالقرب من كييف

واشنطن : قلقون من أكاذيب روسيا بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا |فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس يجتمع مع قادة القوات المسلحة ويناقش الأحداث المحلية والأقليمية والدولية

درجات الحرارة تنخفض تحت 8.. تفاصيل 3 أيام من البرودة والأمطار

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

فيديو

موعد انتهاء التقلبات الجوية... تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

سر حورية البحر ذات الـ 300 عام.. فيديو جراف

بينها القمح والدقيق والفول..حظر تصدير 5 سلع أساسية لمواجهة زيادة الأسعار.. فيديو

8 طرق تدخل منظومة النقل الذكي قريبا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ