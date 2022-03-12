جمال الحاجي يكشف أسباب سقوط الزمالك أمام الوداد المغربي في دوري الأبطال

سلط الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والخبير الكروي الضوء على أسباب خسارة نادى الزمالك أمام الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

وسقط فريق الزمالك في فخ الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليقترب من وداع البطولة، بعدما تجمد رصيد الأبيض عند نقطتين يحتل بهما المركز الثالث، في حين يرفع الفريق المغربي رصيده إلى 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة ، وفي حالة فوز بترو أتلتيكو الأنجولي غدا على ساجرادا، سيودع أبناء ميت عقبة البطولة قبل أخر جولتين.

قال الدكتور جمال الحاجي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: انهزم الزمالك امام الوداد البيضاوي المغربي بهدف نظيف رغم ان السيطرة كانت من جانب أبناء البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

تابع: سيطر الزمالك على جل فترات المباراة فكان الامتلاك لصالح زملاء زيزو بنسبة فاقت 60%. 15 هجمة سانحة للتسجيل لصالح الزمالك مقابل 8 للوداد إضافة إلى 5 تصويبات مؤثرة مقابل تصويبه وحيدة للمغاربة و8 ركنيات لهجوم الزمالك مقابل ركنية يتيمة للوداديين و563 تمريرة لزملاء بن شرقي مقابل 344 لزملاء الحارس تقناوتي.

أضاف: الأرقام والأداء لصالح الزمالك والنتيجة لصالح أبناء الركراكي ماذا يحصل في الزمالك الذي جنى نقطتين فقط منذ انطلاق دوري ابطال افريقيا وفي اسوا حصيلة للنادي في السنوات الأخيرة متمثلة في 2 هزائم و2 تعادلات دون تحقيق أي انتصار لحد الان.

استطرد: في اعتقادي انه ان الأوان ان يقوم الزمالك بانتدابات جديدة من الحجم الثقيل تليق باسم النادي وبتاريخه وأصبح من الواضح ان عدة لاعبين أضحوا غير قادرين على تقديم الإضافة ووجودهم خارج اسوار النادي أصبح ضرورة ومن جهة أخرى هل ان البرتغالي فيريرا يمثل الخيار الأفضل لهذه المرحلة الحساسة في تاريخ النادي اعتقد ان الفريق قادم على تغييرات جذرية قد تغير وجهه وتعيد له بريقه.

عدم تجديد نجوم الزمالك

كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن عن عدم التجديد لكل من المغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد اوناجم وطارق حامد ومحمد أبوجبل وعمر السعيد لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.



وقرر مرتضي منصور رئيس النادي عرض سيف الدين الجزيري للبيع، وتوقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير، وإيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، والاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري.



