عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال الحاجي يكشف أسباب سقوط الزمالك أمام الوداد المغربي في دوري الأبطال

جمال الحاجي
جمال الحاجي

سلط الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والخبير الكروي الضوء على أسباب خسارة نادى الزمالك أمام الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

 

وسقط فريق الزمالك في فخ الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليقترب من وداع البطولة، بعدما تجمد رصيد الأبيض عند نقطتين يحتل بهما المركز الثالث، في حين يرفع الفريق المغربي رصيده إلى 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة ، وفي حالة فوز بترو أتلتيكو الأنجولي غدا على ساجرادا، سيودع أبناء ميت عقبة البطولة قبل أخر جولتين.

 

قال الدكتور جمال الحاجي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: انهزم الزمالك امام الوداد البيضاوي المغربي بهدف نظيف رغم ان السيطرة كانت من جانب أبناء البرتغالي جوسفالدو فيريرا. 

 

تابع: سيطر الزمالك على جل فترات المباراة فكان الامتلاك لصالح زملاء زيزو بنسبة فاقت 60%. 15 هجمة سانحة للتسجيل لصالح الزمالك مقابل 8 للوداد إضافة إلى 5 تصويبات مؤثرة مقابل تصويبه وحيدة للمغاربة و8 ركنيات لهجوم الزمالك مقابل ركنية يتيمة للوداديين و563 تمريرة لزملاء بن شرقي مقابل 344 لزملاء الحارس تقناوتي.

 

أضاف: الأرقام والأداء لصالح الزمالك والنتيجة لصالح أبناء الركراكي ماذا يحصل في الزمالك الذي جنى نقطتين فقط منذ انطلاق دوري ابطال افريقيا وفي اسوا حصيلة للنادي في السنوات الأخيرة متمثلة في 2 هزائم و2 تعادلات دون تحقيق أي انتصار لحد الان.

 

استطرد: في اعتقادي انه ان الأوان ان يقوم الزمالك بانتدابات جديدة من الحجم الثقيل تليق باسم النادي وبتاريخه وأصبح من الواضح ان عدة لاعبين أضحوا غير قادرين على تقديم الإضافة ووجودهم خارج اسوار النادي أصبح ضرورة ومن جهة أخرى هل ان البرتغالي فيريرا يمثل الخيار الأفضل لهذه المرحلة الحساسة في تاريخ النادي اعتقد ان الفريق قادم على تغييرات جذرية قد تغير وجهه وتعيد له بريقه.

 

عدم تجديد نجوم الزمالك

كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن عن عدم التجديد لكل من المغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد اوناجم وطارق حامد ومحمد أبوجبل وعمر السعيد لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.


وقرر مرتضي منصور رئيس النادي عرض سيف الدين الجزيري للبيع، وتوقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير، وإيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، والاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري.


 

جمال الحاجي نادي الزمالك الوداد البيضاوي دوري ابطال افريقيا ساجرادا بترو أتلتيكو فيريرا بن شرقي محمد أوناجم طارق حامد محمد أبوجبل عمر السعيد سيف الدين الجزيري محمود علاء الوداد المغربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: حذرنا من عودة أجواء الشتاء الباردة واستقرار الطقس نهاية الأسبوع

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

قبل 25 مارس.. التموين تطلب استكمال هذه البيانات لمنع إيقاف البطاقات

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

إحالة رئيس شركات مقاولات شهيرة ومهندس للجنايات بسبب رشاوي مالية

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

فيريرا: للأسف الزمالك خارج دوري أبطال إفريقيا

استمرار الطقس السيء وهطول أمطار على شمال سيناء  

موضوعات متعلقة

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

مرتضى منصور بعد الهزيمة من الوداد: إيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم

ترشيحاتنا

تبادل الخبرات والتجارب بين قضايا الدولة و ديوان المظالم بالسعودية.. صور

رئيس وزراء دولة أندورا الأوروبية يزور أسوان في جولة سياحية

جمال الحاجي يكشف أسباب سقوط الزمالك أمام الوداد المغربي في دوري الأبطال

بعد الخسارة من الوداد.. عمرو أديب: الزمالك بدون مجلس إدارة حصل على الدوري

أخبار التوك شو..الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة غدا .. أمطار بالسواحل الشمالية ..علام: الإفتاء تستخدم تيك توك ولا يوجد حكم شرعي للسوشيال ميديا

أوكرانيا.. صور أقمار صناعية تظهر حشود روسية كبيرة قرب كييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس يجتمع مع قادة القوات المسلحة ويناقش الأحداث المحلية والأقليمية والدولية

درجات الحرارة تنخفض تحت 8.. تفاصيل 3 أيام من البرودة والأمطار

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

فيديو

نوة الحسوم.. الأمطار والعواصف تضرب الإسكندرية

الطقس: إنخفاض بدرجات الحرارة.. وعودة الأجواء الشتوية

بعد 35 سنة سعي وتعب.. شريف إدريس يعتزل الفن

صديق بوتين.. ستيفن سيغال: كيان خارجي ينفق مبالغ ضخمة لإثارة الخلاف بين البلدين

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ