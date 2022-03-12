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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ضيق التنفس بعد الإصابة بـ كورونا يشير إلى مشكلة في الرئة.. انتبه

صدى البلد

إن المعاناة من أعراض فيروس  كورونا  بعد فترة طويلة من الإصابة الأولية ليست مشكلة جديدة منذ ظهور الوباء ، أدى فيروس كورونا لفترة طويلة إلى مزيد من التدهور في الظروف الصحية وأدى إلى دخول المستشفى في العديد من الحالات من التعب إلى تساقط الشعر ، يعاني الفرد من العديد من المشكلات الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا ؛ القائمة لا حصر لها.


-يعد ضيق التنفس من أكثر الأعراض شيوعًا
كونه من الأمراض المعدية التي تصيب الجهاز التنفسي ، يتكاثر الفيروس التاجي في الرئتين بعد دخوله الجسم ، مما يؤثر على عمله بطرق متعددة، وفي الحالات الشديدة يؤدي إلى ضيق في التنفس يليه التهاب رئوي، يتم الإبلاغ عن حالات ضيق التنفس حتى بعد أشهر من الإصابة الأولية ، والتي قد تكون علامة على تلف الرئة.


ضيق التنفس المستمر يمكن أن يكون علامة على تلف الرئة


وفقًا لاكتشاف جديد نُشر في المجلة الطبية Immunity ، قد يكون ضيق التنفس المستمر علامة على تلف الرئة، أوضحت نتائج الدراسة أنه يمكن أن يكون نشاط المناعة المستمر في الشعب الهوائية، إنها علامة على أن رئتيك لم تلتئم تمامًا من الضرر الناجم عن الفيروس المعدي.
أوضح أحد مؤلفي الدراسة ، الدكتور جيمس هاركر ، من المعهد الوطني للقلب والرئة في إمبريال كوليدج لندن ، أن ضيق التنفس طويل الأمد يشير إلى وجود خلايا مناعية غير طبيعية ، تولدت بسبب COVID-19.
ودرس الباحثون حالات استمرار ضيق التنفس لدى المرضى واكتشفوا وجود خلايا مناعية متغيرة في الشعب الهوائية. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن الحالة يمكن أن تزداد سوءًا، يمكن أن يؤدي ضيق التنفس المستمر ، إذا تم علاجه في الوقت المناسب ، إلى تحسين حالة الرئة ومنع أي ضرر آخر.
ووفقًا للدراسة ، فإن ضيق التنفس المستمر لدى مرضى فيروس كورونا  يمكن أن يكون استجابة مناعية نشطة لـ COVID-19 بعد فترة طويلة من الإصابة ، مما يؤدي إلى التهاب وإصابة الشعب الهوائية.
يعد ضيق التنفس أحد العلامات الخطيرة لفيروس كوفيد الطويل وتجاهله سوف يفسح المجال لمخاوف صحية أخرى، تم تحديد نتائج الدراسة من خلال دراسة المسح وعينات السوائل المستخرجة من الرئتين، بالنسبة للدراسة تم فحص ما مجموعه 38 مريضًا أصيبوا بالفيروس قبل ثلاثة إلى ستة أشهر من الدراسة، كان الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم الخلايا المناعية النشطة داخل الرئتين والتي تؤدي إلى مشكلة ضيق التنفس بعد الإصابة، تم نقل جميع المرضى الذين تم فحصهم إلى المستشفى وعانوا من عدوى COVID الشديدة، لذلك لم يجد الباحثون بعد ما إذا كانت نفس الدراسة قابلة للتطبيق في حالة الأشخاص الذين يعانون من أمراض أقل خطورة.
ضيق التنفس هو أحد العلامات المميزة للمضاعفات المرتبطة بفيروس كورونا. لذا ، إذا لاحظت هذه الأعراض بعد التعافي من الإصابة الأولية ، فلا تستخف بها. تحدث إلى طبيبك واحصل على العلاج المناسب في الوقت المناسب لتجنب أي حدث غير مرغوب فيه.
المصدر: timesofindia

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