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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: اعتقال عمدة ميليتوبول جريمة ضد الديمقراطية ويؤكد ضعف الغزاة

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك، إن اعتقال عمدة مدينة ميليتوبول بجنوب شرق أوكرانيا يعد "جريمة ضد الديمقراطية"، وفق ما ذكرت قناة سي إن إن.
في وقت سابق أمس الجمعة ، شوهد عمدة ميليتوبول إيفان فيدوروف على شريط فيديو وهو يقتاد من مبنى حكومي في المدينة من قبل مسلحين.


بعد وقت قصير ، ادعى المدعي الإقليمي في لوجانسيك المدعوم من روسيا أن فيدوروف ارتكب جرائم إرهابية وأنه يخضع للتحقيق. 


وادان البرلمان الأوكراني الاختطاف وقال إن الروس مسئولين عن ذلك.


وقال زيلينسكي إن اعتقال فيدوروف "علامة على ضعف الغزاة".

تابع "لم يجدوا أي دعم على أرضنا، لأنهم لسنوات كانوا يكذبون على أنفسهم بأن الناس في أوكرانيا من المفترض أنهم ينتظرون قدوم روسيا إليهم". 


تابع" هذه هي أوكرانيا. إنها أوروبا. إنه عالم ديمقراطي ".


وأكمل زيلينسكي أن احتجاز رئيس البلدية "ليس فقط عمل ضد شخص معين، وليس فقط ضد مجتمع معين وليس فقط ضد أوكرانيا"، وقال "هذه جريمة ضد الديمقراطية".


ووصفت وزارة الخارجية الأوكرانية اعتقال فيدوروف بأنه "جريمة حرب" ، قائلة إن اتفاقية جنيف تحظر أخذ الرهائن المدنيين، وهو ما يقول وفق الرئيس الأوكراني أن حسابات روسيا خاطئة فلم يرحب بقدومهم مثلما كانوا يظنون .

ياتي ذلك فيما تشدد الدول الغربية ترصدها لكل الروس المقربين من دائرة الحكم، حيث احتجزت السلطات الإيطالية يخت ضخم بالغ الفخامة، يملكه رجال أعمال روس متنفذين، أو فيما تسميه الدول الغربية، مصادرة أملاك ونقود  الأوليجارشية الروسية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
قالت سي إن إن الأمريكية،  أن اليخت يملكه الروسي أندريه ميلينشينكو يوم الجمعة ، وفقا لبيان صادر عن الشرطة المالية الإيطالية.

وقال البيان إن السفينة - المسماة "سي إيه" - تبلغ قيمتها حوالي 530 مليون يورو (578 مليون دولار) وكانت متوقفة في ميناء ترييستي شمال شرق البلاد.

وذكرت مصادر إن اليخت واحد من أكبر اليخوت الفاخرة في العالم ، وفقًا لمصنيعها.

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