بمشاركة ٢٥دولة .. بدء فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

بدأت منذ قليل فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس، بالحرم الجامعى الرئيسى أمام قصر الزعفران.

أشارت الدكتورة شهيره سمير ،المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة أن المشاركة هذا العام تزيد عن ٢٥ دوله عربيه وأفريقيه وأسيويه( مصر ، الصين، بنجلاديش، الهند، الأردن، كوريا الجنوبية ،الكويت، ماليزيا، السعودية، بريطانيا، جنوب السودان، الإمارات العربية المتحدة، اليمن........).

وأضافت الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين بالجامعة أن فعاليات الأفتتاح بدأت في تمام الساعة العاشرة صباحاً.



واضافت الدكتورة شيرويت انه تقدم خلال الفعليات كل دوله ثقافاتها المتميزه من مأكولات ولوحات فنيه تعبر عن تراث وتاريخ وثقافه شعبها، بالإضافة إلي عروض مسرحية وفنيه متنوعة من العديد من الدول( مصر، سوريا، جنوب السودان، السعودية، العراق، كوريا الجنوبية، تشاد، روسيا، جيبوتى،بالأضافه إلى مسابقات ثقافية.



وياتي ذلك تحت رعايه الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة

وتحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.