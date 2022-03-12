برلماني: إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة 5 مليارات دولار خطوة لتعزيز مصادر الطاقة

قال النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، إن العالم يتجه نحو الاقتصاد الأخضر، والدولة المصرية اتخذت خطوات جادة فى هذا الصدد، ولعل البروتوكول الأخير الذي وقعته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، خطوة جادة وهامة على الطريق الصحيح وتأتى فى التوقيت المناسب قبيل استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تعمل فى كافة الاتجاهات، ففى الوقت الذى نشهد هذا الكم من المشروعات القومية فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات ومبادرة حياة كريمة التى تحولت لمشروع قومى يهدف لتغيير وجه الحياة فى الريف المصرى بالكامل والقرى المصرية ومبادرات الصحة والتعليم وشبكة الطرق ومنظومة النقل وهذا الكم من المشروعات والمبادرات التي تهدف لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، نجد الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة نحو الاقتصاد الأخضر.

وتابع سلطان: "تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تم توقيع مذكرة التفاهم بشأنه، نحو 5 مليارات دولار، بإقامة منشأة جديدة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويًا قابلة للزيادة إلى 3 ملايين طن سنوياً وهذا يعزز فرص الدولة المصرية تنويع مصادر الطاقة والتحول لدولة كبرى تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة وفي نفس الوقت تتماشى مع الدول العظمى في مجال الاقتصاد الأخضر خاصة وأن مصر أصبحت دولة ذات سيادة فى المنطقة وتحظى باهتمام الجميع".