الإدارية العليا تمنح أستاذة جامعية بالإسكندرية إجازة بدون مرتب للسفر مع زوجها

حصلت أستاذة جامعية بجامعة الإسكندرية ، على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم الطعن على حكم منحها إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها لإحدى البلاد العربية بحجة ثبوت قيامها بالعمل خلال تلك الإجازة.

وصدر الحكم التاريخى من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الإسكندرية فيما تضمنه من رفض منح حصول المدعية (س.ع.ا) الأستاذة بجامعة الإسكندرية على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها لإحدى البلاد العربية بحجة ثبوت قيامها بالعمل خلال تلك الإجازة.

وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصولها على إجازة لمرافقة زوجها دون قيد أوشرط وألزمت الجامعة مصروفاته وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، ويعد هذا الحكم نهائى وثانٍ انتصار للحفاظ على الأسرة المصرية بمرافقة زوجها بالخارج للمرأة الجامعية.