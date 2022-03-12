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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أدباء ومثقفي الإسماعيلية يناقشون رواية "تاريخ أخر للحزن" للروائي أحمد صبرى أبوالفتوح

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

ناقش نادى أدب الإسماعيلية برئاسة الشاعر جمال حراجى، رواية “تاريخ أخر للحزن” للروائي الكبير أحمد صبرى أبوالفتوح.

 

وقدمت الناقدة الدكتورة هويدا صالح، قراءة فى الرواية  وشارك فى المناقشة الكاتب والروائي سعيد نوح والشاعر سمير الأمير بحضور الدكتور أحمد صقر أحد أيقونات السياسة المصرية.

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كما شارك من شعراء ومثقفى الإسماعيلية على رأسهم الروائى الكبير عبدالحميد البسيونى والشاعر الكبير عبده المصرى والشاعر الكبير مدحت منير والشاعر الدكتور حمدى سليمان والروائية الدكتورة صفية فرجانى والشاعر أحمد عليوة وبحضور الدكتورة إنتصارعلى والإعلامية  سحرعبدالفتاح كبير إعلاميين بالقناة الرابعة.

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وتنوعت المناقشات حول أهمية الرواية وما قدمته من عالم القرية الذى لم تقدمه بشكل حقيقى الروايات القديمة والتى تحول بعضها إلى أفلام روائية وإستطاع الكاتب أن ينتصرللطبقة الهامشية فى الريف المصرى ويقدم إنتصاراتها وإنكسراتها والعلاقة بين المواطن البسيط والسلطة بداية من الإستعمار الإنجليزى والملكية حتى قيام ثورة 52 وما بعدها.


وتسائل الكاتب والروائى سعيد نوح حول ماهية الكتابة ولماذا نكتب ولمن ؟ حيث يعانى الكاتب منذ بداية مشروعه وحتى الطباعة ثم لم يجد مردودا حقيقيا لما يكتبه وخاصة إذا كانت كتابة جادة وسط الألاف من العنوانين السطحية  والساذجة، ورغم ذلك يستمر ويكتب ويقدم أكثر من عمل بنفس القيمة وجماليات الإبداع ، لذا فهى رسالة الكاتب الحقيقى يرى أنه صاحب رسالة ورسالة حقيقية ولذاك لابد من الإحتفاء بالكاتبة المختلفة والواعية كما نفعل الآن مع رواية مهمة لكاتب كبير ومتميز وهو المبدع أحمد صبرى أبوالفتوح وتاريخ أخر للحزن.


وأكد الكاتب الكبير أحمد صبرى أبوالفتوح  فى مستهل الندوة أنه سعيد أن يأتى للإسماعيلية ويلتقى بأدباء ومثقفين ربما تكون هذة المرة الأولى ضيفا لمناقشة أحد أعماله وأن كنت زرت الإسماعيلية كثيرا بحكم عملى فى المحاكم ، لكننى أنبهرت بهذة المحبة وأن الإسماعيلية دائما مدهشة ، وسمعت لأول مرة نقدا مختلفا عن روايتى من الدكتورة هويدا صالح حيث كتب عنها كثيرا وتمت مناقشتها فى أكثرمن مكان لكن هذة القراءة كانت مختلفة ، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بإهداء رواياته جميعها إلى نادى الأدب وذلك لما لمسه من محبة للإبداع ومناقشة راقية وواعية لمبدعى الإسماعيلية وكتابها نادى أدب الإسماعيلية يقدم برنامجه الاسبوعى تحت رعاية الكاتب محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى والكتب والدكتور شعيب خلف مدير عام الإقليم وشرين عبدالرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية ومحمد رشدى مدير قصر الثقافة والإشراف الإدارى لإيناس رجب مدير الشئون الثقافية بالفرع وإسلام البنا ومى نحاس وأمل عبدالفتاح شئون ثقافية بالقصر.

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