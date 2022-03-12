نشرة اخبار العالم | روسيا تحذر العالم من كارثة مدمرة وتعلن قائمة عقوبات ضد الغرب.. تزايد وفيات وإصابات كورونا

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



وسجلت اليابان 56 ألفا و540 إصابة ووفاة 163 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و665 ألفا و636 مصابا والوفيات إلى 25 ألفا و860 حالة وفاة.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 44 ألفا و465 إصابة جديدة، و17 حالة وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3 ملايين و115 ألفا و867 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و180 حالة وفاة.



وسجلت أستراليا 31 ألفا و599 إصابة ووفاة 22 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و567 ألفا و219 مصابا والوفيات إلى 31 ألفا و599 حالة.

وفي نيوزيلندا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 18 ألفا و699 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 347 ألفا و576 إصابة، كما سجلت 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 105 حالات.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 32 ألفا و800 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و774 ألفا و786 إصابة، كما تم تسجيل 76 حالة وفاة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 33 ألفا و643 حالة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 24 ألفا و592 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و161 ألفا و241 إصابة، كما سجلت 68 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 23 ألفا و643 وفاة.



وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة كوفيد-19 تسجيل 14 ألفا و900 إصابة جديدة و248 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5 ملايين و878 ألفا و910 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 151 ألفا و951 حالة وفاة.

وسجلت بلجيكا 10 آلاف و381 إصابة ووفاة 28 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و640 ألفا و52 مصابا والوفيات إلى 30 ألفا و408 حالات.



وفي بولندا، سجلت السلطات الصحية 11 ألفا و116 إصابة جديدة، و127 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5 ملايين و811 ألفا و109 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 113 ألفا و434 حالة وفاة.

وفي التشيك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 8 آلاف و365 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 3 ملايين و678 ألفا و771 إصابة، كما سجلت 5 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 39 ألفا و126 حالة.



وسجلت المكسيك 7413 إصابة ووفاة 244 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و599 ألفا و284 مصابا والوفيات إلى 320 ألفا و851 حالة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم تسجيل 476 حالة إصابة جديدة، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 113 ألفا و528 إصابة.



وفي لاتفيا، سجلت وزارة الصحة 6525 إصابة جديدة و23 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 739 ألفا و609 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 5434 وفاة.

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 آلاف و51 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و565 ألفا و484 إصابة، وسجلت السلطات الصحية 34 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 18 ألفا و881 حالة وفاة.



وفي ميانمار، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 956 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 604 آلاف و219 إصابة، كما سجلت وزارة الصحة حالتين وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 19 ألفا و403 حالات.

وسجلت بوليفيا 354 إصابة ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى897 ألفا و98 مصابا والوفيات إلى 21 ألفا و473 حالة.



وسجلت كازاخستان 124 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 304 آلاف و344 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 13 ألفا و642 حالة.

وسجلت منغوليا 175 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 466 ألفا و817 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات عند 2177 حالة.



وسجلت قرغيزستان 13 إصابة ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 200 ألف و720 مصابا والوفيات إلى 2972 حالة.

وسجلت كمبوديا 205 إصابات ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 133 ألفا و943 مصابا والوفيات إلى 3046 حالة.



وسجلت جورجيا 1243 إصابة ووفاة 25 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى مليون و634 ألفا و686 مصابا والوفيات إلى 16 ألفا و530 حالة.

وسجلت باكستان 571 إصابة ووفاة 6 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و518 ألفا و83 مصابا والوفيات إلى 30 ألفا و304 حالات.

لدعمهم أوكرانيا.. الخارجية الروسية: إعلان قوائم العقوبات الشخصية ضد الغرب قريبًا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم /السبت/، أن بلاده أعدت قوائم عقوبات شخصية ضد الغرب وستعلن عنها قريبًا؛ ردًا على العقوبات الغربية.



وقال ريابكوف - خلال مقابلة تلفزيونية حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن "القوائم جاهزة، نحن نعمل على هذا، وهو إلى حد كبير جزء من العمل اليومي"، مضيفا أن القوائم سيُعلن عنها قريبا.



وأضاف أن موسكو لا ترى أي مؤشر على أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا وأنه لا توجد حاليًا عملية تفاوض في هذا الصدد.



وحذر ريابكوف الولايات المتحدة من اتخاذ خطوات متهورة فيما يتعلق بالاستقرار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الأمنية، بما في ذلك معاهدة "نيو ستارت"، إذا أبدت واشنطن استعدادها لذلك.



ووصف نائب وزير الخارجية الروسي الحظر الذي فرضته الدول الغربية على تحليق الطائرات الروسية في أجوائها بأنه "غير قانوني".

روسيا تحذر من سقوط محطة الفضاء الدولية بسبب العقوبات المفروضة عليها

حذرت روسيا من أن العقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا، قد تتسبب في سقوط محطة الفضاء الدولية.

وقال دمتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، السبت، إن العقوبات ستؤدي إلى اضطراب تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية مما يؤثر على الجزء الروسي من المحطة الذي يسمح خصوصا بتصحيح مدار البنية المدارية".

وأضاف أنه "قد يتسبب ذلك في نزول محطة الفضاء الدولية التي تزن 500 طن على البر أو في البحر". وأوضح روجوزين أن "الجزء الروسي يضمن تصحيح مدار المحطة (في المتوسط 11 مرة في السنة) بما في ذلك لتجنب قطع الحطام الفضائية".

ونشر رئيس وكالة الفضاء الروسية خريطة للعالم تظهر المكان المحتمل لسقوط المحطة، مؤكدا أن روسيا آمنة إلى حد كبير. وأضاف مستدركا: "لكن سكان البلدان الأخرى لا سيما تلك التي يقودها الغربيون يجب أن يفكروا في ثمن العقوبات ضد روسكوزموس"، ووصف الذين فرضوا الإجراءات الانتقامية بـ"المجانين".

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ذكرت في الأول من مارس أنها تعمل من أجل إيجاد حلول لإبقاء المحطة في المدار من دون مساعدة روسية. ويتم نقل الطواقم والإمدادات إلى هذا القطاع بمركبات سويوز وتلك المخصصة للشحن "بروجريس".

وأوضح روجوزين أن المركبة اللازمة لإطلاق هذه الآليات "تخضع لعقوبات أمريكية منذ 2021 ولعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي وكندا في 2022".

وتقول "روسكوزموس" إنها ناشدت شركاءها الأمريكيين (ناسا) والكنديين (وكالة الفضاء الكندية) والأوروبيين (وكالة الفضاء الأوروبية) "رفع العقوبات غير القانونية ضد شركاتنا".