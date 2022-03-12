تعرف على موعد تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، موعد تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال حسني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،:" مصر يمكن أن تعلن الغاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حال الوصول إلى نسبة تطعيم تمثل 70% من المستهدف، متوقعا الوصول لهذه النسبة في شهر يونيو المقبل.

وأوضح:" بعد الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، سيكون التطعيم سنويا، وتكون الجرعة الثالثة لمن تخطى 65 عاما ولديه أمراض مزمنة، بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية.