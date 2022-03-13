عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على الأسعار الجديدة لـ سوزوكي ديزاير 2022.. صور

تعرف على الاسعار
تعرف على الاسعار الجديدة لـ سوزوكي ديزاير 2022 .. صور

شهدت النسخة سوزوكي ديزاير موديل 2022،  بعض التغييرات في القيمة التسويقة داخل السوق المصري، بزيادة سعرية تصل إلى 5000 جنيه، حيث تقدم السيارة محليًا عبر باقة من التقنيات الفنية إلى جانب التجهيزات الداخلية الخاصة بكل فئة.

سوزوكي ديزاير 2022 

مواصفات السيارة سوزوكي ديزاير 2022 

تتسارع السيارة سوزوكي ديزاير 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 12.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي ديزاير 2022 

وتستمد السيارة اوامر القوة من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 85 حصانا، مع عزم اقصى للدوران 113 نيوتن/متر، مقتنر بناقل حركة يعمل عبر تقنية الدفع الامامي أوتوماتيكي الاداء، مع ناقل حركة اخر مانيوال من 5 سرعات.

سوزوكي ديزاير 2022 

وتحتوي السيارة سوزوكي ديزاير 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية، ومفهوم رباعي الابواب، وحساسات ركن خلفية، مع خاصية المفتاح الذكي، وقفل مركزي للابواب.

سوزوكي ديزاير 2022 

وتضم السيارة سوزوكي ديزاير 2022 مكيف هواء، ونظام صوتي وترفيهي، مع فرامل مانعة للانغلاق ABS، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، مع برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

 

أسعار السيارة سوزوكي ديزاير 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

 

سوزوكي ديزاير 2022 أوتوماتيك بقيمة قدرها 214.900 جنيه بدلًا من 209.900 جنيه.

سوزوكي ديزاير 2022 أوتوماتيك بقيمة قدرها 223.900 جنيه بدلًا من 218.900 جنيه.

سوزوكي ديزاير ديزاير 2022 سوزوكي ديزاير 2022 السيارة سوزوكي ديزاير 2022 سوزوكي ديزاير موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

الغرف التجارية: انخفاض واسع في الأسعار بعد 3 أيام

وزير التعليم لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي : «ذاكروا على بنك المعرفة»

ترشيحاتنا

نائب الرئيس الأمريكي: غزو روسيا لأوكرانيا يهددنا جميعاً

جمل هائج يقتل رجلين بعد هروبه من حديقة حيوانات بالولايات المتحدة .. صور

كردستان: الهجوم على أربيل تم بواسطة 12صاروخاً باليستياً

علي جمعة: الشرع حثنا على التعرض لنفحات الله ومنها ليلة النصف من شعبان.. فيديو

للمرة الأولى.. افتتاح معرض أعمال فنية للحيوانات الميتة

وسائل إعلام: صواريخ استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل انطلقت من إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة مخيفة.. نمو شعر أسود كثيف على لسان رجل لسبب غريب

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

فيديو

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ