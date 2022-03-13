تعرف على الأسعار الجديدة لـ سوزوكي ديزاير 2022.. صور

شهدت النسخة سوزوكي ديزاير موديل 2022، بعض التغييرات في القيمة التسويقة داخل السوق المصري، بزيادة سعرية تصل إلى 5000 جنيه، حيث تقدم السيارة محليًا عبر باقة من التقنيات الفنية إلى جانب التجهيزات الداخلية الخاصة بكل فئة.

سوزوكي ديزاير 2022

مواصفات السيارة سوزوكي ديزاير 2022

تتسارع السيارة سوزوكي ديزاير 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 12.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي ديزاير 2022

وتستمد السيارة اوامر القوة من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 85 حصانا، مع عزم اقصى للدوران 113 نيوتن/متر، مقتنر بناقل حركة يعمل عبر تقنية الدفع الامامي أوتوماتيكي الاداء، مع ناقل حركة اخر مانيوال من 5 سرعات.

سوزوكي ديزاير 2022

وتحتوي السيارة سوزوكي ديزاير 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية، ومفهوم رباعي الابواب، وحساسات ركن خلفية، مع خاصية المفتاح الذكي، وقفل مركزي للابواب.

سوزوكي ديزاير 2022

وتضم السيارة سوزوكي ديزاير 2022 مكيف هواء، ونظام صوتي وترفيهي، مع فرامل مانعة للانغلاق ABS، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية، و نظام إيموبليزر ضد السرقة، مع برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

أسعار السيارة سوزوكي ديزاير 2022 بعد الزيادة الاخيرة

سوزوكي ديزاير 2022 أوتوماتيك بقيمة قدرها 214.900 جنيه بدلًا من 209.900 جنيه.

سوزوكي ديزاير 2022 أوتوماتيك بقيمة قدرها 223.900 جنيه بدلًا من 218.900 جنيه.