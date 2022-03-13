الانتهاء أغسطس المقبل.. الأقصر تستكمل طريقها فى المشروع القومى لـ تبطين الترع|فيديو وصور

تشهد محافظة الأقصر طفرة فى جميع القطاعات الخدمية للمواطن خاصة فى قرى مركزى اسنا وارمنت عقب دخول مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " مبادرة حياة كريمة " ومن أهم القطاعات التى اهتمت بها المحافظة تحت إشراف المستشار مصطفى الهم محافظ الاقليم قطاع الرى وتبطين الترع .

يقول المهندس ياسر جاد الرب مدير عام التخطيط بمحافظة الاقصر ومسئول حياة كريمة ، ان مشروع تبطين الترع يعتبر من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالمحافظة لان تبطين الترع يمثل احد أركان خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكلٍ خاص .

واوضح " ياسر " انه بمحافظة الاقصر يتم حاليا تنفيذ 23 تأهيل تبطين بدأت فى سبتمبر ٢٠٢٠ على ان يتم الانتهاء من جميع الأعمال فى ٣١ اغسطس ٢٠٢٢، بأجمالى اطوال مطلوب تنفيذها ٤٣٥.٥٧٥ كيلو متر باعتماد مالى ١٤٤٢٨٠٧.٤٢ الف جنية.

واشار إلى أنه تم الانتهاء من ٨ ترع بنسبة ١٠٠%، وهى ترع الزينية بطول ٠.٧٥٠ كم ، وترعة الجبل من الفم الى النهاية بزمام هندسة الموارد المائية والري بارمنت بطول ٨.٤٥٠ كم ، وترع السلامية القبلية بطول ٨.٦١٤ كم والسلامية البحرية بطول ٨.٦٦ كم وترعة ساحل الشغب ٤.٣٠٠ كم، وترعة الجبل بهندسة اسنا بطول ٢.٦٥٠ ، وترعة جزيرة الكيمان بطول ٢.٨٣٠ كم ؛ وترعة الساحل بطول ٥.٦٥٠ كم.

كما جار تأهيل وتبطين العديد من الترع الاخرى مثل الحوشة على بهندسة رى الاقصر والزرقانى فرع حاجر كومير والمتعبة بهندسة اسنا وجنابية البستان والصعايدة فرع الشيخ ٢ وجنابية الكرنك وترعة الكرم وترعة الحلة المستجدة وترعة اسنا الغربية وترعة ام عدس من الفم للنهاية و٧ ترع بمركز ارمنت وترعة المتعبة بالاقصر و ٣٣ ترعة ومسقى بزمام هندسة اسنا وارمنت.

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