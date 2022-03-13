عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| طارق شوقي لطلاب تاني وتالتة ثانوي: ذاكروا على بنك المعرفة.. فوج لإعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب جامعات وسط الصعيد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

وزير التعليم لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي : «ذاكروا على بنك المعرفة»

 

زفّ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشرى سارة لـ طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي.

 

كلية العلوم تكرم الفائزين بالثلاثة مراكز الأولى في مسابقة علوم تبتكر بجامعة عين شمس

 

بعد منافسة شرسه جدا استمرت لمدة ستة ساعات متتالية بين أربعة عشر فريق بحثي من طلاب كلية العلوم في المرحلة النهائية من مسابقة الإبتكار وريادة الأعمال التي نظمها مركز الإبتكار وريادة الأعمال بكلية العلوم تحت عنوان "حلول مبتكرة لجمهورية جديدة".

 

فوج لإعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب جامعات وسط الصعيد

 

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد والدكتور حسام الدين مصطفى الشريف والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، فوج إعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب جامعات وسط الصعيد، وذلك بالتعاون مع جامعة بنى سويف بقيادة الدكتور منصور حسن أحمد رئيس الجامعة، خلال الفترة من غدا الأحد إلى الخميس المقبل.

 

رئيس جامعة حلوان: نعمل على رفع المستوي البحثي وتنمية المهارات

 

يطلق مركز دعم البحث العلمي بـ جامعة حلوان، العديد من الخدمات التي يقدمها للباحثين، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

 


لتشغيل الخريجين|120 شركة بملتقى التوظيف الـ 18 في جامعة حلوان

 

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان  "ملتقي التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشراف الدكتور حازم عطية الله المشرف العام على الملتقي ومحافظ الفيوم الأسبق  والاستاذ المتفرغ بكلية السياحة والفنادق، و الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية #جامعة_حلوان مقرر الملتقي، الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي ومنسق الملتقى.

اخبار التعليم طارق شوقي وزير التعليم التربية والتعليم التعليم العالي وزير التربية والتعليم البحث العلمي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

الغرف التجارية: انخفاض واسع في الأسعار بعد 3 أيام

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

وزير التعليم لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي : «ذاكروا على بنك المعرفة»

ترشيحاتنا

لجنة مكافحة كورونا: رفعنا توصية بإقامة موائد رحمن يدخلها الحاصلون على اللقاح

مصر تعزي الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث قطار كولويزي

الإغاثة والتراخيص والملصق.. تعرف على الخدمات المرورية الحديثة المقدمة من الداخلية

متحدث التعليم العالي عن الطلاب العائدين من أوكرانيا: سنقف بجانبهم

إصابة الفنانة نجوى فؤاد بانزلاق غضروفي عقب تعرضها لحادث

عمرو أديب: الفقراء ثم الفقراء في رقبتنا كلنا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

فيديو

بينهما 30 عامًا.. طارق العريان يعلن ارتباطه بـ نيكول سعفان |فيديوجراف

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ