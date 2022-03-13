أخبار التعليم| طارق شوقي لطلاب تاني وتالتة ثانوي: ذاكروا على بنك المعرفة.. فوج لإعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب جامعات وسط الصعيد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

زفّ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشرى سارة لـ طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي.

بعد منافسة شرسه جدا استمرت لمدة ستة ساعات متتالية بين أربعة عشر فريق بحثي من طلاب كلية العلوم في المرحلة النهائية من مسابقة الإبتكار وريادة الأعمال التي نظمها مركز الإبتكار وريادة الأعمال بكلية العلوم تحت عنوان "حلول مبتكرة لجمهورية جديدة".

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد والدكتور حسام الدين مصطفى الشريف والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، فوج إعداد قادة الجمهورية الجديدة لطلاب جامعات وسط الصعيد، وذلك بالتعاون مع جامعة بنى سويف بقيادة الدكتور منصور حسن أحمد رئيس الجامعة، خلال الفترة من غدا الأحد إلى الخميس المقبل.

يطلق مركز دعم البحث العلمي بـ جامعة حلوان، العديد من الخدمات التي يقدمها للباحثين، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.



لتشغيل الخريجين|120 شركة بملتقى التوظيف الـ 18 في جامعة حلوان

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان "ملتقي التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان"، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشراف الدكتور حازم عطية الله المشرف العام على الملتقي ومحافظ الفيوم الأسبق والاستاذ المتفرغ بكلية السياحة والفنادق، و الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية #جامعة_حلوان مقرر الملتقي، الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي ومنسق الملتقى.