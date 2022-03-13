حالة مخيفة.. نمو شعر أسود كثيف على لسان رجل لسبب غريب

فاجأت حالة طبية غريبة الأطباء بعد تحول لسان رجل إلى اللون الأسود بسبب نمو "شعر" كثيف فوق سطحه، في حالة نادرة تعرف بـ lingua villosa nigra أو اللسان الأسود المشعر.

بعد 3 أشهر من إصابته بسكتة دماغية، تفاجأ رجل في الخمسينيات من عمره بلسانه يتحول إلى اللون الأسود مع نمو شعر سميك فوقه.

أصابت السكتة الدماغية الرجل بالشلل في الجانب الأيسر من جسده، وقد تسبب ترسب السوائل والأطعمة صلبة القوام على لسانه في نمو المادة السوداء التي تشبه العفن.

وبعدما فحصه المسعفون، وجدوا أن الطلاء الأسود يتكون من ألياف طويلة رفيعة مع رواسب صفراء لامعة تغطي اللسان، وتحبس جزيئات الطعام بداخلها.

يحدث اللسان الأسود المشعر عندما تتساقط نتوءات صغيرة مخروطية الشكل على سطح اللسا، تسمى الحليمات الخيطية، يمكن أن تنمو حوالي 1 ملم قبل أن تنفصل عن اللسان.

إذا كان الجزء العلوي من اللسان لا يتعرض للتنظيف المنتظم - على سبيل المثال بفرشاة الأسنان، مكشطة اللسان أو الأطعمة الصلبة ذات القوام - يمكن أن تنمو هذه الحليمات حتى يصل طولها إلى 18 ملم.

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