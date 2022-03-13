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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الزرابي بأبوتيج

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي والوحدة الصحية بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج للوقوف على نسب التنفيذ وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

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رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس عادل عبداللطيف نائب رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ مشروعات الجهاز والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط ويسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وإيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأسيوط وبعض مهندسي الشركات المنفذة للمشروعات. 

وتفقد المحافظ ومرافقوه أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الزرابي ضمن مشروعات مجمعات الخدمات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز أبوتيج للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد واستمع إلى شرح من مسئولي جهاز التعمير لمراحل التنفيذ بالمشروع الذي يتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى كل مجمع على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي ويجري تنفيذه بتكلفة 10 مليون جنيه واطمأن على معدلات ومراحل التنفيذ. 

كما استكمل المحافظة جولته بالقرية بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية نموذج 2 والذي يجري تنفيذه بالمنطقة المجاورة لمجمع الخدمات الحكومية وتابع أعمال التشطيبات بالمبنى والذى يتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي بالدور الثاني كما تفقد مبنى الوحدة الصحية التى يجرى انشائها بالقرية وتابع معدلات الانجاز التى تتم بالدور الأول للمبنى تفقد أيضا أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة والذي يتكون من طابقين (أرضى وأول علوي) يتكون الطابق الأرضي من صالة العاب رياضية علاجية ومركز علاج طبيعي ومركز تخاطب وحضانة بينما يضم الدور الأول عيادة تنظيم أسرة وورشة تدريب وفصل محو أمية كما تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال رفع كفاءة مركز شباب الزرابي وشاهد أعمال التطوير التي تمت بالمبنى الإدارى والملاعب بالمركز وفقًا لأحدث المواصفات.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه وبلغ عدد مجمعات خدمة المواطنين التي يجري تنفيذها بقرى المحافظة 35 مشروع بتكلفة 384 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 265.5 مليون جنيه والشباب والرياضة 85 مشروع بتكلفة 362 مليون جنيه والاسعاف 32 وحدة اسعاف بتكلفة 219 مليون جنيه والصحة 109 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه ، والتضامن الاجتماعى 33 مشروع بتكلفة 570 مليون جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

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أسيوط حياة كريمة أعمال المبادرة الرئاسية قرية الزرابي مركز أبوتيج اخبار اسيوط

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