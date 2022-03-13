وزير الشباب: مؤتمر الأورمان واتحاد الصناعات يفتح التعاون بين المجتمع المدني والعمل الحكومي

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بنتائج وتوصيات مؤتمر الأورمان واتحاد الصناعات المصرية للتنمية المستدامة الذي اختتمت أعماله بمحافظة الأقصر، تحت شعار "الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية"، وبرعاية الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وعبر وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالمشاركة فى المؤتمر فى المؤتمر لدعم التعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدنى والعمل الحكومى، وهو عمل مميز فى الخدمة المجتمعية بمصر فهو توجه كبيرة للحكومة المصرية والقيادة السياسية.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الوزارة تحرص على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية فى تنفيذ سلسلة من المشروعات والبرامج على مستوى الجمهورية فى ضوء تحقيق التنمية المستدامة، وتبنى المبادرات الشبابية الهادفة إلى تحقيق التنمية ، والعمل على بناء الشخصية الإيجابية بين أوساط النشء والشباب.

وأكد الوزير ضرورة تشجيع الشباب للتوجه نحو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمجتمع من خلال الشراكة مع عدد من المؤسسات المختصة فى هذا الأمر، وتقديم برامج تدريبية متخصصة للشباب بما يعزز من تحقيق ذلك التوجه.



وشهد مؤتمر التنمية المستدامة في مدينة الأقصر في دورته الثانية الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولى، وينظمه اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الأورمان، حضور مجموعة من السادة الوزراء منهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الخبراء الدوليين وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية واقليمية وعالمية.