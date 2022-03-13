عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يوم الوفاء لتأبين الأساتذة الراحلين في ختام فعاليات الأسبوع الثقافي بألسن عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت لجنة العلاقات الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، لقاء  بعنوان "يوم الوفاء"، في ختام أسبوعها الثقافي والذى حمل عنوان "القاهرة في الأدب والفن"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة يمنى عزمى، الأستاذ المساعد  بقسم اللغة الإسبانية ومقرر لجنة العلاقات الثقافية بالكلية.

txt

عميد ألسن عين شمس: تدريبات «سيكو دراما» لمواجهة أشكال العنف ضد المرأة

txt

جامعة عين شمس: ننافس دائما على المراكز الأولى في كافه الأنشطة والمسابقات

افتتح اليوم الدكتور صالح هاشم ،  رئيس جامعة عين شمس السابق، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدًا أن هذا التقليد الجامعى المسمى  بيوم الوفاء للأستاذة الأجلاء الذين وافتهم المنية العامين السابقين، من تقاليد كلية من أعرق الكليات على مستوى العالم منذ تأسست على يد العالم الجليل رفاعة الطهطاوى،  و بعد أن أصبحت كلية في جامعة عين شمس المرموقه ستظل الألسن متالقة بأبنائها وخريجيها و كافة أعضاء هيئة التدريس بها على مر العصور، ولا تزال الكلية تقوم  بتخريج أجيالًا؛ ساهم أبنائها في فتح كليات للألسن في كافة ربوع مصر.

 

وتابع حديثة مشيرًا أن اليوم نحتفي بالمسيرة العلمية  للأساتذة الراحلين وما تركوه من أثار ستظل محفورة في ذاكرة أبنائهم من الطلاب و إرثهم العلمى الذي سيظل حيًا ويبنى عليه دراسات جديدة لخدمة المجتمع المصري والعربي والعالمي.4

 وخلال كلمتها أعربت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن خالص عزاءها لأسر الراحلين من أساتذة الكلية خلال العامين الأخيرين، وأكدت أن العطاء هو سر الخلود، فالموت لا يمكن أن يمحوا ذكرى أساتذتنا العظماء لما قدموه من عطاء و جهد، و تفانيهم في العلم جعلهم أعزاء غابوا بأجسادهم ولكن أعمالهم ستظل نبراسا للأجيال القادمة.

 

وخلال اليوم الذي أداره الدكتور ماجد الصعيدي، الأستاذ بقسم اللغة العربية، قام السادة أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية برثاء الراحلين من  كلية الألسن باعتبارهم سيظلون نجوم تضئ سماء جامعة عين شمس بما تركوا من إرث علمى يسهم في خدمة العلم على مر العصور، حيث تم تأبين من قسم اللغة العربية كلًا من  الدكتور عوني عبد الرؤوف- الدكتور أحمد أمين- الدكتورة سامية محمد أحمد- الدكتور خيرية يحيى- الدكتور فايزة سعد، ومن قسم اللغة الإيطالية الدكتور ربيع سلامة- الدكتور نورليس محمد حلمي.

 

ومن قسم اللغة  الألمانية تم تأبين كل من:الدكتور مصطفى ماهر- الدكتور ريم الغندور، ومن قسم اللغة الروسية تم تأبين الدكتور محمد عباس، ومن قسم اللغات الإفريقية تم تأبين كل من: الدكتور محمد خوخة- الدكتور أسامة عبد العال.

يوم الوفاء لتأبين الأساتذة الراحلين بألسن عين شمس
يوم الوفاء لتأبين الأساتذة الراحلين بألسن عين شمس
يوم الوفاء لتأبين الأساتذة الراحلين بألسن عين شمس
يوم الوفاء لتأبين الأساتذة الراحلين بألسن عين شمس
يوم الوفاء لتأبين الأساتذة الراحلين بألسن عين شمس
يوم الوفاء لتأبين الأساتذة الراحلين بألسن عين شمس
يوم الوفاء لتأبين الأساتذة الراحلين بألسن عين شمس
يوم الوفاء لتأبين الأساتذة الراحلين بألسن عين شمس
يوم الوفاء لتأبين الأساتذة الراحلين بألسن عين شمس
يوم الوفاء لتأبين الأساتذة الراحلين بألسن عين شمس
لجنة العلاقات الثقافية الدراسات العليا والبحوث كلية الألسن جامعة عين شمس يوم الوفاء القاهرة في الأدب والفن Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة النائبة السابقة أنيسة حسونة بعد صراع مع المرض

مشاهد خادشة.. فيلم "صالون هدى" في مرمى هجوم السوشيال ميديا

ليس بهين .. منى عبد الغني تدخل المستشفى بعد تعرضها لحادث

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

تعرف على مستجدات قرارات السعودية لـ عُمرة شهر رمضان |فيديو

ليست خطيرة.. تفاصيل إصابة محمد صلاح وموقفه من المشاركة أمام السنغال

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

موضوعات متعلقة

تعرف علي رابط تسجيل المؤتمر السنوي الأول لكرسي اليونسكو في أخلاقيات البيولوجيا

15 مارس.. بدء ورش عمل "التأهيل لاختبار الآيلتس" بحاسبات ومعلومات عين شمس

عين شمس وروتارى هليوبليس سبورت وأسرة من أجل مصر فى زيارة لمستشفى الدمرداش

انطلاق المؤتمر الرابع والثلاثين لقسم الجلدية والتناسلية بطب عين شمس

ترشيحاتنا

شوقي لـ مدبولي : الترقي إلى وظائف المعلمين متاح للمستوفين الحد الأدنى من المدة البينية

مجلس الشيوخ يوافق علي تحديد الصناديق الخاصة بقانون التأمينات الموحد

التعليم: تشغيل المدرسة اليابانية في العريش والتوسع في المدارس الرسمية للغات

بينهم سيدة وطفلة..القباج توجه فريق التدخل السريع بإنقاذ 4 مواطنين بلا مأوى

مدبولي: هدفنا النهوض بسيناء بخطة متكاملة تشمل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية

البرلمان العربي: الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل انتهاك صارخ لأمن واستقرار العراق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل خارق.. أمريكي يسافر إلى أوكرانيا ويعبر الحدود لإنقاذ ابنته

طفلة تحت القصف.. أوكرانية تضع مولودة رغم إصابتها في الحرب

نشرة المنوعات.. جمل يقتل رجلين.. أفعى تقفز فوق ظهر رجل

لحظة قفز أفعى سامة فوق ظهر رجل.. شاهد ما حدث له|فيديو

فيديو

القلب كلمة السر .. كل ما تريد معرفته عن الموت المفاجئ “فيديو”

شنط ياسمين صبري المثيرة للجدل.. وصلت لـ مليون و300 ألف

ليلة النصف من شعبان وفضلها وكيفية إحيائها.. فيديو

تصرف غير لائق.. رسالة اعتذار من محمود علاء لـ جماهير الزمالك وإدارة النادي

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ