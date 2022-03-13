يوم الوفاء لتأبين الأساتذة الراحلين في ختام فعاليات الأسبوع الثقافي بألسن عين شمس

نظمت لجنة العلاقات الثقافية التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، لقاء بعنوان "يوم الوفاء"، في ختام أسبوعها الثقافي والذى حمل عنوان "القاهرة في الأدب والفن"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة يمنى عزمى، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإسبانية ومقرر لجنة العلاقات الثقافية بالكلية.

افتتح اليوم الدكتور صالح هاشم ، رئيس جامعة عين شمس السابق، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدًا أن هذا التقليد الجامعى المسمى بيوم الوفاء للأستاذة الأجلاء الذين وافتهم المنية العامين السابقين، من تقاليد كلية من أعرق الكليات على مستوى العالم منذ تأسست على يد العالم الجليل رفاعة الطهطاوى، و بعد أن أصبحت كلية في جامعة عين شمس المرموقه ستظل الألسن متالقة بأبنائها وخريجيها و كافة أعضاء هيئة التدريس بها على مر العصور، ولا تزال الكلية تقوم بتخريج أجيالًا؛ ساهم أبنائها في فتح كليات للألسن في كافة ربوع مصر.

وتابع حديثة مشيرًا أن اليوم نحتفي بالمسيرة العلمية للأساتذة الراحلين وما تركوه من أثار ستظل محفورة في ذاكرة أبنائهم من الطلاب و إرثهم العلمى الذي سيظل حيًا ويبنى عليه دراسات جديدة لخدمة المجتمع المصري والعربي والعالمي.4

وخلال كلمتها أعربت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن خالص عزاءها لأسر الراحلين من أساتذة الكلية خلال العامين الأخيرين، وأكدت أن العطاء هو سر الخلود، فالموت لا يمكن أن يمحوا ذكرى أساتذتنا العظماء لما قدموه من عطاء و جهد، و تفانيهم في العلم جعلهم أعزاء غابوا بأجسادهم ولكن أعمالهم ستظل نبراسا للأجيال القادمة.

وخلال اليوم الذي أداره الدكتور ماجد الصعيدي، الأستاذ بقسم اللغة العربية، قام السادة أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية برثاء الراحلين من كلية الألسن باعتبارهم سيظلون نجوم تضئ سماء جامعة عين شمس بما تركوا من إرث علمى يسهم في خدمة العلم على مر العصور، حيث تم تأبين من قسم اللغة العربية كلًا من الدكتور عوني عبد الرؤوف- الدكتور أحمد أمين- الدكتورة سامية محمد أحمد- الدكتور خيرية يحيى- الدكتور فايزة سعد، ومن قسم اللغة الإيطالية الدكتور ربيع سلامة- الدكتور نورليس محمد حلمي.

ومن قسم اللغة الألمانية تم تأبين كل من:الدكتور مصطفى ماهر- الدكتور ريم الغندور، ومن قسم اللغة الروسية تم تأبين الدكتور محمد عباس، ومن قسم اللغات الإفريقية تم تأبين كل من: الدكتور محمد خوخة- الدكتور أسامة عبد العال.