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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اتحاد طلاب عين شمس: الجامعة تعمل على دعم المواهب الطلابية وتأهيلهم لوظائف المستقبل

طلاب
طلاب

أكد الطالب عبد الله محمد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن الالتحاق بسوق العمل لا يتوقف على تلقي التدريبات الخاصة بالبرمجيات المختلفة المطروحة في الأسواق، وإنما يعتمد بشكل كبير على المهارات الشخصية للفرد، ولابد أن يكون الطالب يمتلك خلفية معرفية لا بأس بها.

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وأوضح نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن العملية التعليمية لا تقتصر على تلقي العلوم اللغوية فقط داخل قاعات المحاضرات؛ وتمتد إلى المشاركة في الأنشطة المختلفة التي ينظمها القسم بالتعاون مع السفارات المختلفة بالقاهرة، كذلك توسيع مدارك الطالب من خلال التعامل مع أهل اللغة في السفارة والمناسبات المختلفة للاطلاع على ثقافة مجتمعهم وتطوير استخدام اللغة ومهاراتها.

 

وتابع الطالب عبد الله محمد، أن التطوير الذي شهدته الجامعة خلال الفترة القصيرة الماضية على مستوى البنية التحتية مثل القاعات الإلكترونية الجديدة هذا من جهة وعلى مستوى طرح برامج متخصصة جديدة في الجامعة والتي بدأت في استقبال طلاب خلال العام الأكاديمي الحالي وذلك لمواكبة تطورات سوق العمل.

 

وأشار  نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، إلى أنه بعد حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الأخير قامت الكلية بوضع ٢٠% من الدرجات على أعمال السنة والأنشطة التي يجتازها الطالب وتزوده بمهارات كبيرة تؤهله لسوق العمل، ويجب على الطالب تنمية مهاراته وتطويرها للدخول في سوق العمل.

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