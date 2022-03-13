دفنوها حية.. الإعدام لـ 4 متهمين أدينوا بقتل فتاة فى الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الاسماعيلية ، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات ، وعضوية كلا من المستشارين جودت ميخائيل ، ومحمد الصواف، ومحمود مجدي، وبأمانة سر محمد نجيب ، فى الجناية رقم 4464 لسنة 2021 جنايات مركز أبوصوير والمقيدة برقم 2456 لسنة 2021 جنايات كلى الإسماعيلية بالاعدام شنقا على 4 متهمين أدينوا بقتل فتاة، ودفنها حية باحد مقابر ابوصوير بمحافظة الإسماعيلية.



وقررت المحكمة، فى الجلسة السابقة إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى ، وحددت جلسة اليوم الأحد للنطق بالحكم.



وتعود أحداث الواقعة ، إلى يوم 26/6/2021، عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء مدير مباحث الإسماعيلية مفاده ورود بلاغ للمقدم احمد جمال رئيس مباحث ابوصوير من "وفاء.س.ال" ربة منزل مقيمة ابوصوير تتهم فيه شقيقها "صابر.س.ال" 42 عام سائق مقيم بأبوصوير بقتل شقيقتها من الام "فاتن.س.ف".



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وضباط المباحث إلى محل إقامة المتهم ، وتمكنوا من القبض عليه وبمواجهته بما جاء فى بلاغ شقيقته اعترف بالتخلص من شقيقته ، بمعاونة 3 متهمين آخرين أبناء عمومته بسبب حمل شقيقته غير المتزوجة .



وأضاف فى اعترافاته أمام جهات التحقيق ، بأنه قام باعطاء شقيقته المجنى عليها أقراص منومة بحجة أن الأقراص مخصصة لاجهاض الحمل، وعند خلودها فى النوم قام بنقلها من منزلهم إلى مقابر عزبة 16 بابوصوير .



وأشار إلى أنه قام بمعاونته أولاد عمومته كلا من المتهم "احمد.م.ف"50 عام بدون عمل "هارب" و"محمد.ف.ف"34 عام بدون عمل "هارب" و" كرم.ف.ف"32 عام دبلوم صنايع "هارب"حيث قام المتهمين بتجهيز حفرة لدفنها حيا وتمكنوا من دفنها حيا للتخلص منها .



وبارشاد المتهم تم العثور على قبر الفتاة و على اداة الجريمة "فاس ،كوريك".



وقررت النيابة العامة بالاسماعيلية استخراج الجثة واستدعاء الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة كما قررت حبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات جددت الى 15 يوما اخرى وضبط واحضار المتهمين الثلاثة الهاربين.



واحالهم المحامى العام لنيابات الاسماعيلية الى محكمة الجنايات التى اصدرت قرارها المتقدم.