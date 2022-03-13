زوجة خالد الصاوي: الأطباء منعوه من الكلام يومين

يعود للتصوير الثلاثاء

كشفت مي كريم؛ زوجة الفنان خالد الصاوي موعد رجوعه للتصوير مرة أخرى بعد إصابته بالتهاب في الأحبال الصوتية.

وقالت زوجة خالد الصاوي، لـ صدى البلد: "الأطباء منعوه من الحديث لمدة يومين؛ وسيعود للتصوير ابتداء من بعد غد الثلاثاء".

وتابعت: "خالد الصاوي حالته مستقرة والحمد لله في تحسن مستمر وكان يحتاج للراحة".

خالد الصاوي يتعرض لالتهابات في الاحبال الصوتية:



تعرض الفنان خالد الصاوى لالتهابات شديدة فى الأحبال الصوتية، الأمر الذى دفع الطبيب المعالج له بنصيحته بضرورة الراحة.

ويعد تعرض خالد الصاوى لالتهابات حادة فى الأحبال الصوتية ليس بجديد، حيث تعرض لها من قبل وكان ذلك نتيجة الإرهاق الزائد فى العمل وهو ما تعرض له خلال الفترة الأخيرة فى تصوير أكثر من عمل كان آخرها مسرحية الشهيد التى قدمها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاحتفال بيوم الشهيد.

ويذكر أن خالد الصاوى يشارك فى عملين من المقرر عرضهما فى رمضان هما مسلسل “الاختيار 3” ومسلسل "الثمانية".

جدير بالذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي في السينما فيلم “أهل الكهف”، الذي شارك فيه مع كل من خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمود حميدة، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وأحمد فؤاد سليم، وكان يعتبر من أهم الأدوار التي قدمها في مشواره الفني.

يتناول الفيلم في إطار خيالي، قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.