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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تنفيذا لتوجيهات السيسي ..تأسيس "التحالف الوطني " لتوحيد جهود العمل الأهلى بشأن حياة كريمة

صدى البلد

تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني، وإيمانا بأهمية الشراكة بين هيئات ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فقد تم إجراء حوار موسع مع شركاء المجتمع المدني في مصر على مدار الفترة الماضية، حول سبل تعزيز الشراكة وتوحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة لاسيما في ضوء توسع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتشمل مختلف محافظات الجمهورية.

وقد انبثق عن هذا الحوار تأسيس "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، وهو التحالف الأول من نوعه في مصر، والذي يضم الاتحاد العام للجمعيات وكافة الاتحادات الإقليمية والنوعية وأبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدودي الداخل على امتداد الوطن.

على أن يكون الباب مفتوحا أمام من يرغب في الانضمام من مؤسسات العمل الأهلي، لخدمة الأهداف التنموية للدولة المصرية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

إن هذه الخطوة المهمة ستسهم في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة على الأرض، بإذن الله، عبر التنسيق الفعال وتوزيع الجهود ووضع قاعدة بيانات موحدة يعمل من خلالها "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي".

 

 

 

 

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