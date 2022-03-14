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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالسوق المصري.. زيادة في أسعار سوزوكي فيتارا موديل 2022 .. تفاصيل

زيادة في اسعار سوزوكي
زيادة في اسعار سوزوكي فيتارا موديل 2022 .. تفاصيل

ارتفعت أسعار السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022، حيث قدرت هذه الزيادة بنسبة بلغت 10 آلاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، عن تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

سوزوكي فيتارا موديل 2022 

تتوسط قمرة القيادة للسيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصات، مع مقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة إلى زر تفعيل وإيقاف المحرك، و مثبت سرعة، ونظام صوتي وترفيهي.

سوزوكي فيتارا موديل 2022 

وتضم السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 حساسات ركن وكاميرا خلفية، بالاضافة إلى حساسات مطر وضوء، ونظام تثبيت مقعد الطفلISO FIX، إلى جانب قفل مركزي للابواب، ونظام الحماية من السرقات، مع فرامل ABS مانعة للانغلاق، وفرامل EBD.

سوزوكي فيتارا موديل 2022 

كما تضم السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 خاصية الثبات الالكتروني ESP، ودعم المركبة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، بالاضافة إلى مصابيح نهارية LED، وفتحة سقف بانوراما، ومرايا جانبية كهربائية التحكم ذات إشارات ضوئية.

سوزوكي فيتارا موديل 2022 

وتستمد سوزوكي فيتارا موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات.

سوزوكي فيتارا موديل 2022 

أسعار السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة 

الفئة الأولى GLX SR سوزوكي فيتارا موديل 2022 بقيمة قدرها 370 ألف جنيه بدلاً من 360 ألف جنيه

الفئة الثانية سوزوكي فيتارا موديل 2022 بقيمة قدرها 377 ألف جنيه بدلاً من 367 ألف جنيه.

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