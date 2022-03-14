لقطات تجسسية تكشف عن بيجو 308 إستايت .. صور

تقدم شركة بيجو الفرنسية باقة متوعة من الاصدارت القوية داخل الاسواق العالمية، مثل فئة السيدان الشهيرة، واصدارات الهاتشباك، والكروس اوفر الرياضية، وايضًا فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV.

لقطات تجسسية تكشف عن النسخة بيجو 308 إستايت

بينما استطاعت العدسات التجسسية أن تلتقط بعض الصور للنسخة بيجو 308 إستايت، والتي تأتي باطلالة خارجية تبدو إنها جيل سابق من طراز 308، إلى جانب بعض اللمسات التي تشابه بنسبة قليلة مع النسخة 3008 من فئة SUV، ولكن على الطريقة الخاصة بهذه النسخة.

ظهرت السيارة يجو 308 إستايت بطلاء خارجي من اللون الارزق المميز، مع تصميم خارجي طويل نسبيًا من الناحية الخلفية، مع سبويلر نحيف اعلى ناحية الزجاج الخلفي، بالاضافة إلى مساحة خلفية واشارة STOP مع استخدام امر الفرامل.

لقطات تجسسية تكشف عن النسخة بيجو 308 إستايت

بينما ترتكز السيارة يجو 308 إستايت على جنوط رياضية باللون الاسود، مع تصميم هندسي مروحي الشكل ومميز، بالاضافة إلى عواكس اضاءة خلفية على جانبي الصادم، واطارات لامعة تحاوط ناحية الأبواب صاحبة المفهوم الرباعي.

وجاءت مقدمة السيارة يجو 308 إستايت بمصابيح حادة المظهر باطلالة شرسة، مع شبكة أمامية فضية اللون من ثلاثة مقاطع هوائية، بالاضافة لإلى منظومة الشبكة الامامية التي تتوسط الصادم الأمامي للسيارة، والذي تم تعزيزة بمصابيح ضباب دائرية الشكل، مع مرايات جانبية من لون الطلاء الخارجي ذات تحكم كهربائي.