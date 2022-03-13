التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز والصفاقسي

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقي بيراميدز والصفاقسي بالتعادل السلبي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية

وأهدر الفريقان الفرص التي أتيحت لهما خلال الشوط الأول.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - حسين السيد - أحمد سامي - أحمد فتحي

خط الوسط: إبراهيم توريه - وليد الكرتي - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد حمدي - فخر الدين بن يوسف

وخرج من قائمة المباراة، الحارس يوسف نادر، ولاعب الوسط محمود صابر، والمهاجم دودو الجباس