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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمونيكي: الأهلي والزمالك مثل الريال وبرشلونة.. وأنصح صلاح بالبقاء في ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

يرى إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك ونيجيريا السابق، أن عودة البرتغالي جيسوالدو فيريرا لقيادة الزمالك فرصة جيدة للفريق.


وقال أمونيكي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم: "علمت برحيل كارتيرون وعودة جيسوالدو فيريرا لقيادة الزمالك".


وأضاف: "عودة فيريرا للزمالك في هذا الوقت فرصة جيدة ، الأهلي والزمالك مثل الريال وبرشلونة رغم كل الظروف".
وأضاف: "أعجبني في الزمالك أشرف بن شرقي رغم أنه في المبارايات الأخيرة بعيدا عن مستواه وهذه هي كرة القدم".

ويرى إيمانويل أمونيكي نجم الزمالك، أنه من الأفضل لمحمد صلاح البقاء ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي وعدم الرحيل.


وأردف: "صلاح من أكبر نجوم العالم، ولعب لليفربول منذ فترة طويلة وأعتقد أنه من الأفضل استمراره".
وأتم : "قرار صلاح حول مستقبله يعود له فقط وعليه أن يختار الأفضل له".

إيمانويل أمونيكي الزمالك جيسوالدو فيريرا كارتيرون الريال وبرشلونة محمد صلاح

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