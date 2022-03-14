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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك: الزمالك كان سيئ الحظ أمام الوداد.. وفيريرا لا يملك عصا سحرية

فيريرا
فيريرا

يرى أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك غاب عنه التوفيق في مباراة الوداد الثانية بالقاهرة موضحا أن الشوط الأول كان متوازن، لكن في الشوط الثاني لعبت كل الظروف ضد الزمالك.


وتابع عيد عبد الملك في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: "فيريرا لا يملك عصا سحرية، وكنت أتمنى أن يدير أسامة نبيه مباراة الوداد حتى يستفيد من الدفعة المعنوية بعدما فاز مباراتين في الدوري، ولكن فيريرا أراد تحمل المسئولية".


وتابع لاعب الزمالك السابق تصريحاته: جماهير الزمالك لديها كل الحق في مهاجمة الفريق، اللاعبون لم يقدموا المطلوب منهم، ولم يلعبوا بـ10% من مستواهم الحقيقي، وأرى أن الفريق والمدرب عازمون على تحقيق لقبي الدوري والكأس لمصالحة الجماهير".


وعن قرارات الاستغناء التي أعلنها رئيس النادي مؤخرا أوضح عبد الملك: "التصريحات لم تكن موفقة، لا يجب أن يطلق مسئول هذا الكلام في موسم لم ينتصف بعد، وهذه القرارات تخص المدير الفني وليس الإدارة".


وختم نجم الكرة المصرية السابق: "فيريرا ألمح إلى صعوبة التأهل لدورى أبطال إفريقيا الموسم المقبل، والمدرب أكد أنه يمتلك 37 لاعبا سيتم تقسيمهم لمجموعتين على أن يختار 24 لاعبا بحد أقصى لتدريبهم، وهناك لاعبون لابد من اتخاذ موقف ضدهم واراحتهم مثل سيف الجزيري وبنشرقي".

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