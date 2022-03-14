كاظم الساهر يغني مع حفيداته في أمريكا .. فيديو جديد

نشر المطرب كاظم الساهر، ڤيديو لحفيداته، من حفله في أمريكا وهم يغنون معا في حفله الأخير.

وتفاعل الجمهور مع الڤيديو من خلال التعليقات عبر صفحته على “الفيسبوك”.

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يذكر أن شعر الفنان كاظم الساهر، ببعض الدوار على المسرح خلال حفله الغنائي في مدينة هيوستن الأمريكية.

وشعر كاظم الساهر، ببعض الدوار وهو ما جعله يجلس على كرسي لبعض الوقت ثم يستكمل حفله ببعض أغانيه المتميزة.



كاظم الساهر ينعي شقيقه :

نعى الفنان العراقي كاظم الساهر وفاة شقيقه الأكبر "على جبار" الذي وافته المنية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



وكتب كاظم الساهر: "إنا لله وإنا اليه راجعون، أخى الغالي رحمة الله علي روحك الطاهرة ربنا يجعل مثواك الجنة باذن الله، الله يحفظكم دائما ويبعد عنكم كل مكروه”.