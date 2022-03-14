عامل سابق بصيدلية في التجمع الخامس وراء سرقة أموال منها

تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل صيدلية بأسلوب "المغافلة"

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من صاحب صيدلية كائنة بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقـة مبلغ مالى من داخل مكتب خاص بالصيدلية ملكه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل سابق بذات الصيدلية ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، أمكن ضبطه

وبمواجهته أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بالصيدلية واحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة بالصيدلية تحصل عليها إبان عمله بها عقب مغافلة مالكها اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها.

وفى سبيل ذلك قام بالتوجه للصيدلية محل البلاغ وتمكن من الدخول وكسر درج المكتب والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.