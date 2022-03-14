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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين احتجزا مواطنا وأجبراه على توقيع إيصال أمانة بمصر الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين لإحتجازهما أحد الأشخاص وإجباره على توقيع إيصال أمانة بمصر الجديدة .

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بغياب زوجها، مدير حسابات بسوبر ماركت كائن بدائرة القسم عقب خروجه من مسكنهما أثناء توجهه لمحل عمله المشار إليه، وفى وقت لاحق تبين غلق الهاتف المحمول الخاص به .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى وجود خلافات مالية بين المتغيب ومالك السوبر ماركت محل عمله وأن المذكور وراء واقعة غيابه .

بتكثيف التحريات تبين قيام الأخير بإحتجازه بمخزن خاص ملحق بالمحل ، وبإستهدافه أمكن ضبط (مالك السوبر ماركت وعامل) وبصحبتهما المجنى عليه .

بمواجهتهما بالتحريات أقر الأول بأنه نظراً لإكتشافه وجود عجز مبلغ مالى بعهدة المجنى عليه إستعان بالمتهم الثانى وقاما بإحتجازه عقب حضوره للعمل وإجباره على توقيع إيصال أمانة على بياض، وعثر بحوزته على  إيصال الأمانة المشار إليه مزيل بتوقيع المجنى عليه.

وبسؤال المجنى عليه إتهمهما بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مصر الجديدة قسم شرطة مصر الجديدة مديرية امن القاهرة إيصال أمانة ضبط

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