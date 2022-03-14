الأمن الغذائي.. أخصائية بعلوم البيئة تكشف جوانب تأثير المناخ على مصر

قالت الدكتورة سوسن العوضي أخصائية علوم البيئة و تغير المناخ إن، الدولة المصرية تقوم بمجهود كبير فى قضية تغير المناخ، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ تولى الرئاسة وهو يهتم بهذا الملف.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أن ملف المناخ هو جماعى على العالم، فأى حدث بالعالم يؤثر على مصر والعكس.

ولفتت إلى أن المناخ يؤثر على مصر، وتحديدًا فى الأمن الغذائي، فتغير المناخ له تأثير على المحاصيل الزراعية، وهناك عمل على زراعة محاصيل تواجه التغيرات التى تشهدها البلاد فى الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن الدولة تستعد لـ استقبال مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ، فى الفترة المقبلة.