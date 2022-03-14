زراعة النواب : حافز توريد القمح يؤكد انحياز الرئيس السيسي للفلاح

ثمن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح، مشيرا إلي أنها تؤكد انحياز الرئيس للفلاح المصرى، وحرصه علي تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للفلاح لتحقيق التنمية الزراعية التى تستهدفها البلاد.

وقال الحصرى في تصريحات له اليوم، أن حوافز توريد القمح لصوامع الدولة، من شأنه زيادة الكميات الموردة من القمح في الموسم الحالي، وتأمين غذاء المصريين.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان الرئيس السيسي سبق ووجه برفع سعر توريد القمح، وذلك لتشجيع المزارعين علي زراعته وتوريده للحكومة، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وتابع النائب هشام الحصرى، أن قطاع الزراعة يشهد اهتماما كبيرا وطفرة غير مسبوقة خلال الفترة الحالية بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي مشروعات الاستصلاح الزراعى التى نجحت في إضافة نحو ٣.٥ مليون فدان للرقعة الزراعية وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع ومشروع حياه كريمة الذى يستهدف تنمية الريف وتحسين أوضاع أهالي الريف بتكلفة تصل الي ٨٠٠ مليار جنيه.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان هذه المشروعات القومية، لها نتائج حاليا فى زيادة الإنتاج في بعض المحاصيل، متوقعا تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الهامة في ظل خطوات الدولة، نحو تأمين الغذاء المصرى الذى يعد جزءا من الأمن القومى للبلاد.