عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زراعة النواب : حافز توريد القمح يؤكد انحياز الرئيس السيسي للفلاح

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

ثمن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح، مشيرا إلي أنها تؤكد انحياز الرئيس للفلاح المصرى، وحرصه علي تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للفلاح لتحقيق التنمية الزراعية التى تستهدفها البلاد.

وقال الحصرى في تصريحات له اليوم، أن حوافز توريد القمح لصوامع الدولة، من شأنه زيادة الكميات الموردة من القمح في الموسم الحالي، وتأمين غذاء المصريين.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان الرئيس السيسي سبق ووجه برفع سعر توريد القمح، وذلك لتشجيع المزارعين علي زراعته وتوريده للحكومة، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

وتابع النائب هشام الحصرى، أن قطاع الزراعة يشهد اهتماما كبيرا وطفرة غير مسبوقة خلال الفترة الحالية بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي مشروعات الاستصلاح الزراعى التى نجحت في إضافة نحو ٣.٥ مليون فدان للرقعة الزراعية وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع ومشروع حياه كريمة الذى يستهدف تنمية الريف وتحسين أوضاع أهالي الريف بتكلفة تصل الي ٨٠٠ مليار جنيه.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،  ان هذه المشروعات القومية، لها نتائج حاليا فى زيادة الإنتاج في بعض المحاصيل، متوقعا تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الهامة في ظل خطوات الدولة، نحو تأمين الغذاء المصرى الذى يعد جزءا من الأمن القومى للبلاد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حافز توريد اضافي سعر أردب القمح التنمية الزراعية رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: انتهاء موجة الطقس البارد الأربعاء

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

غير مقلقة .. شوبير يزف بشرى بشأن إصابة محمد صلاح

حاول هتك عرض سيدة لابتزازها.. عقوبات رادعة تواجه دجال حلوان

الأرصاد: أجواء شتوية شديدة البرودة وأمطار خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

البلطي يرتفع 4 جنيهات| زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في كل كيلو

تقنية حديثة لـ معالجة مياه الصرف الصحي وتنقية الخاصة بـ الشرب

غير مقلقة .. شوبير يزف بشرى بشأن إصابة محمد صلاح

خلاف أنظمة سياسية| انطلاق المحادثات الجديدة بين روسيا وأوكرانيا

قبل مباراة الأهلي الحاسمة.. بيان رسمي من المريخ السوداني بشأن مدربه

أزمة قلبية مفاجئة تنهي حياة طبيب أثناء عمله .. والصحة تنعيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة بضائع تعرضت للغرق أمام سواحل الإسكندرية

كيفك انت.. حكاية أغنية ترددت جارة القمر فيروز 4 سنوات قبل غنائها

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

فيديو

القاهرة تغيرت.. يسري نصر الله: واجهنا صعوبات في تصوير "منورة بأهلها "

تحدث عن فلسطين.. لاعب الإسكواش علي فرج يتصدر الاهتمام العالمي

يسري نصرالله: السيناريو دفعتنى لمنورة بـأهلها.. والشغف بالعمل مع أمين راضي

مشاهد جريئة.. جدل واسع ومطالبات بوقف فيلم صالون هدى

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ