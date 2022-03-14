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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يسلم 24 جهازا كهربائيا لـ11عروسة و26 كرسيا متحركا لذوى الاحتياجات

مبادرة الناس لبعضهم
مبادرة " الناس لبعضهم "بأسوان

وسط أجواء من الفرحة وإطلاق الزغاريد ، وتحت مظلة مبادرة " الناس لبعضهم " لتلبية المطالب الجماهيرية أثناء لقاءات المواطنين الأسبوعية قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوزيع 24 جهاز كهربائى معمر منزلى ما بين ( ثلاجة – بوتاجاز – غسالة ) حديثة  لـ 11 عروسة من الأسر الأكثر احتياجاً والأيتام والغير قادرين بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأيضاً الدكتور عز الصادق المنسق العام للمبادرة ، بجانب أسر العرائس.

كما قام محافظ أسوان بتسليم 26 كرسى متحرك للمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم على الاندماج فى المجتمع بتسهيل إنتقالهم فى الأماكن المختلفة، وسلم المحافظ أيضاً 5 مراتب طبية للحالات المصابة بمرض الشلل الرباعى والعاجزين عن الحركة ، فضلاً عن 30 كرتونة غذائية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .

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ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية التهنئة للعرائس بمناسبة قرب زفافهم السعيد خلال الفترة القادمة ، كما إستجاب لمطالب عدد من الأسر التى حضرت الفعاليات ، مؤكداً على أن مبادرة " الناس لبعضهم " والتى تم إطلاقها من رحم تداعيات أزمة كورونا أصبحت من أهم المبادرات المجتمعية فى الوقت الحالى ، ولاسيما أنها تعتبر بمثابة حلقة وصل بين الجهود الأهلية والحكومية فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين الأكثر إحتياجاً والعمل على دعمهم فى مواجهة متطلبات الحياة المعيشية .

وأشار أشرف عطية بأن مبادرة " الناس لبعضهم " تمثل أيضاً نموذجاً إيجابياً للتكاتف والتلاحم المجتمعى ، كما أنها تعمل من خلال فريق عمل متكامل ومتواصل مع الجمعيات الأهلية والجهات الخدمية المختلفة ورجال الأعمال والمستثمرين ، علاوة على أن لها مزايا متنوعة بتوافر الإمكانيات المتواكبة مع توجيهات المحافظ فى تلبية المطالب الجماهيرية للمواطنين بعيداً عن الإجراءات الروتينية أو أى معوقات إدارية . 

هذا وواصل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى تنظيم سلسلة جلساته التوعوية بمختلف القرى والنجوع المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) بالتعاون بين المحافظة والمجلس القومى للمرأة والأوقاف .

حيث تابع اللواء أشرف عطية محافظ  أسوان الجهود التى يتم تنفيذها في هذا الإتجاه والهادفة لتحقيق التمكين الإقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى ، لافتاً إلى أن ذلك يتوازى مع خطوات عديدة تقوم بها الدولة لدعم المرأة وتمكنيها فى كافة المجالات الحياتية .

مبادرة " الناس لبعضهم "بأسوان
مبادرة " الناس لبعضهم "بأسوان
مبادرة " الناس لبعضهم "بأسوان
مبادرة " الناس لبعضهم "بأسوان
مبادرة " الناس لبعضهم "بأسوان
مبادرة " الناس لبعضهم "بأسوان
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