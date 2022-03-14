آخر 72 في فصل الشتاء.. موجة أمطار ورياح تضرب البلاد| فيديو

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الـ 72 ساعة المقبلة، سيشهد موجة أمطار تضرب البلاد بعدة مناطق يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وسيكون الطقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للبرودة على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

أما عن الأمطار فستكون بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويصاحب موجة الأمطار التي تضرب البلاد، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وشمال الوجه البحري.

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