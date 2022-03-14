وكالة الفضاء المصرية تشارك في يومه العالمي بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران

استقبل الدكتور طارق عبد الصادق عثمان عميد معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران التابع لوزارة الطيران المدني ، الدكتور محمد العراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والوفد المرافق له، وذلك اليوم الاتنين الموافق 14/03/2022 بمقر المعهد.

وافتتح اللقاء بكلمة للدكتور طارق عبد الصادق عن شكر للدكتور عراقي لقبول دعوة والمشاركة في يوم الفضاء وقام بتعريف وتقديم الوفد الممثل من وكالة الفضاء المصرية ، واعقبه الدكتور عراقي بالشكر والتقدير للمجهود المبذول من المعهد في التوعية بأهمية مجال تكنولوجيا الفضاء في مصر.



قام الدكتور عراقي بتقديم نبذة تعريفية عن نشأة الوكالة ونشاط القطاع الفضائي بها ومشاريع الحالية للوكالة . كما شارك مهندسو الوكالة د. محمد الهادي، م. تامر محمد ، م. وسيم عيسى بعرض عددا من الموضوعات المتعلقة بأنظمة الأقمار الصناعية، ومحطات التحكم الأرضية، وقمر الجامعات المصرية و شروط الالتحاق بالتدريب الصيفي لوكالة الفضاء المصرية .

وفي الختام أعرب الدكتور طارق عبد الصادق عن سعادته بمشاركة وكالة الفضاء المصرية في يوم الفضاء بالمعهد اليوم، وقام بتبادل الدروع مع دكتور محمد خليل نائب الرئيس التنفيذي و ايضا قام بتكريم خاص لوفد الوكالة المرافق بشهادات تقدير .