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تعليم

وكالة الفضاء المصرية تشارك في يومه العالمي بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران

صدى البلد

استقبل الدكتور طارق عبد الصادق عثمان عميد معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران التابع لوزارة الطيران المدني ، الدكتور محمد العراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والوفد المرافق له، وذلك اليوم الاتنين الموافق 14/03/2022 بمقر المعهد. 

وافتتح اللقاء بكلمة للدكتور طارق عبد الصادق عن شكر للدكتور عراقي لقبول دعوة والمشاركة في يوم الفضاء وقام بتعريف وتقديم الوفد الممثل من وكالة الفضاء المصرية ، واعقبه الدكتور عراقي بالشكر والتقدير للمجهود المبذول من المعهد في التوعية بأهمية مجال تكنولوجيا الفضاء في مصر. 

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قام الدكتور عراقي بتقديم نبذة تعريفية عن نشأة الوكالة ونشاط القطاع الفضائي بها ومشاريع الحالية للوكالة . كما شارك مهندسو الوكالة د. محمد الهادي، م. تامر محمد ، م. وسيم عيسى بعرض عددا من الموضوعات المتعلقة بأنظمة الأقمار الصناعية، ومحطات التحكم الأرضية، وقمر الجامعات المصرية و شروط الالتحاق بالتدريب الصيفي لوكالة الفضاء المصرية . 
وفي الختام أعرب الدكتور طارق عبد الصادق عن سعادته بمشاركة وكالة الفضاء المصرية في يوم الفضاء  بالمعهد اليوم، وقام بتبادل الدروع مع دكتور محمد خليل نائب الرئيس التنفيذي و ايضا قام  بتكريم خاص لوفد الوكالة المرافق بشهادات تقدير .

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