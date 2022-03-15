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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرسعرالذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 15- 3- 2022، بعد تراجعه أمس بمقدار 3 جنيهات في المتوسط على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة .


وأعلن موقع  “ إيجيبت جولد برايس” المتخصص في سعر الذهب؛ ان سعر الجرام من عيار 24 الأعلي بلغ 1009 جنيهات.

وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر  883 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط انتشارا  757 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 589 جنيها .

 الماضي بفارق  جنيهان.

 سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7064 جنيها، و أوقية الذهب 31.4 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 1.01 مليون جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية  


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

الذهب يقترب من أعلى سعر في التاريخ  

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن هناك تحركًا في أسعار المعدن الأصفر وصل إلى 3.1%، وفور إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حظر استيراد النفط الروسي؛ يقترب الذهب من أعلى سعر له في تاريخه.

وأضاف “واصف”، عبر قناة «صدى البلد»، أن سلسلة العقوبات أدت لارتفاع أسعار البترول بدرجة كبيرة، مؤكدًا أن ارتفاع سعر الذهب له عوامل كثيرة، وارتفاع سعر البترول أدى إلى حالة تضخم لحظي.

ونوه رئيس شعبة الذهب بأن المستثمرين يلجأون، عند ارتفاع التضخم؛ لشراء الذهب باعتباره الملاذ الآمن منذ عهد الفراعنة «الحاصل النهارده ارتفاعات متتالية في الأسعار»، مؤكدًا أن هدف الرئيس السيسي هو الوصول للتصدير بـ 100 مليار دولار ولابد أن يكون للذهب دور في تحقيق هذا الهدف.

 و أوضح إيهاب واصف أنه كان هناك معرض للمشغولات الذهبية، والمنتج المصري لاقى استحسانًا كبيرًا من الزائرين العرب.

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